Conquête de marchés à l’étranger : L’Anexal relève des « signaux positifs »

Conquête des marchés internationaux, l’Algérie est-elle prête ? Ali Bey Nasri, président de l’Association des exportateurs algériens, demeure optimiste, relevant, lors de son passage hier sur les ondes de la Chaîne III, l’existence de signaux d’espoir.

Cette offensive, somme toute impérative, est tout récemment mise en avant par le Premier ministre, lors de son discours, à l’occasion de la remise du «Trophée export» de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour l’exercice 2017. «Il faut se diriger vers la communauté algérienne établie un peu partout dans le monde et qui peut être un relais pour la promotion des produits algériens», souligne Ahmed Ouyahia. Et d’ajouter : «L’État commencera dans quelques années à graduer le soutien à l’exportation selon la valeur ajoutée. Celui qui exporte un produit 100% algérien bénéficiera du soutien le plus important, celui qui fait de l’intégration bénéficiera d’un soutien à la hauteur de son taux d’intégration, celui qui fait du simple façonnage aura accès a un bénéfice qui reflète le niveau de sa prévalue.» En avril dernier, M. Nasri a indiqué que, selon ses prévisions, les exportations algériennes hors hydrocarbures atteindront 2,5 à 3 milliards de dollars en 2018. «Les premiers signes pour ce 1er trimestre sont très encourageants, avec une hausse de 60% de nos exportations. On va avoir en 2018 le meilleur score en matière d’exportations», pronostiquait le président de l’Anexal.



Absence de représentations bancaires à l’étranger : un frein



Si la volonté est de mise, la démarche est loin d’être une sinécure. Des écueils risquent de renvoyer aux calendes grecques la concrétisation de cette conquête. À ce sujet, M. Nasri déplore l’absence de représentations bancaires à l’étranger, qu’il qualifie de «principal frein» aux entreprises potentiellement exportatrices. Il rappelle qu’il existe un contingent de 281 produits, en quantités plus ou moins significatives, qui ont commencé à conquérir des marchés à l’extérieur. Une dynamique, explique-t-il, «qui reste à consolider en jouant sur la compétitivité». Aussi, le président de l’Anexal appelle à un soutien et à une assistance sans faille des pouvoirs publics afin que les entreprises exportatrices réussissent leur pari et que cet investissement ne soit pas un vœu pieux. D’autres conditions s’imposent. M. Nasri avait relevé l’importance d’attirer les investissements directs étrangers dans des filières exportatrices, précisant que l’Algérie doit également tirer profit de son positionnement géostratégique et s’inscrire dans la redistribution de la chaîne de valeur internationale. Citant l’exemple de l’industrie automobile qui connaît, ces dernières années, un essor, M. Nasri a préconisé une élévation du taux d’intégration. S’agissant des priorités pour mieux aider les entreprises à exporter, M. Nasri indiquait qu’il est «absolument nécessaire d’encourager les entreprises à exporter, en mettant en place un cadre réglementaire incitatif, notamment dans le cadre des changes».



Accord d’association avec l’UE : l’Algérie en droit d’appliquer la réciprocité



À ses yeux, il est également temps pour l’Algérie de mettre en place un outil de pilotage qui aura pour mission de conduire la politique globale du commerce extérieur. Et croit dur comme fer que la création d’un ministère délégué chargé du commerce devient nécessaire. Sa mission sera de charger de la maîtrise de la balance commerciale, la gestion des accords d’associations (Union européenne, Grande zone arabe de libre-échange) ainsi que l’adhésion de l’Algérie à l’OMC. Interrogé sur l’Accord d’association avec l’Union européenne, notamment après l’annonce du démantèlement tarifaire, prévu en 2020, le premier responsable de l’Anexal considère qu'il représente le principal défi. «Faudrait-il, s’interroge-t-il, y rester ou bien le quitter ?» La réalité, relève-t-il, c’est qu’on n’a rien fait, depuis 2010, pour mettre nos entreprises en ordre de bataille», faute d’une étude d’impacts destinée à évaluer le contenu de cet accord. Enchaînant, M. Nasri rappelle que le niveau moyen des importations en provenance de l’UE se chiffre à 20 milliards de dollars, et qu’il prévoit une exonération fiscale de 18%. Et souligne qu'en dépit de ses difficultés en liquidités, l’Algérie a continué à assumer cette perte, dont il estime la valeur à 3,5 milliards de dollars. Compte tenu d’une telle situation, poursuit M. Nasri, l’Algérie est en droit d’appliquer la réciprocité en imposant des taxes sur tous les produits importés à partir de cette zone.

Fouad Irnatene