Brigades de contrôle à Sétif : mobilisation de Tous les effectifs

A Sétif, l’activité des services chargés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ainsi que celle des brigades des pratiques commerciales est marquée en ce mois de Ramadhan par un redéploiement de nombreux agents et une présence constante sur les marchés de la wilaya.

«Nous avons mobilisé l’ensemble de nos effectifs en ce mois de Ramadhan. 90% de nos agents sont sur le terrain, une mobilisation qui n’a jamais été observée au préalable et nous n’avons gardé dans les bureaux que le strict minimum», souligne Bougherara Abdelkrim, le directeur de wilaya du commerce qui suit de très près l’évolution du marché à travers des indicateurs quotidiens sur l’ensemble des produits et notamment les plus demandés en ce mois sacré.

Pas moins de 116 brigades de contrôleurs ont été en effet dépêchées sur le terrain et agissent sept jours sur sept, de 9 heures à 22 heures, même après la rupture du jeûne, elles veillent au respect de la réglementation en matière de pratiques commerciales et de contrôle de la qualité.

Des actions qui n’ont pas été inutiles pour les vingt premiers jours de ce mois et qui ont impacté positivement le quotidien du consommateur qui n’en demandait pas tant, vu les pratiques de certains commerçants avides de gain facile et peu respectueux des règles édictées par les pratiques commerciales.

C’est ainsi que pour ces deux premières décades, les contrôleurs de la direction du commerce, qui n’ont pas cessé de sillonner les différents zones commerciales relevant de leurs compétences, sont parvenus à mettre à nu bien des pratiques incompatibles avec la réglementation et agir, en conséquence, avec la rigueur de la loi pour mettre un frein à ces comportements.



3.963 interventions



Pas moins de 3.963 interventions ont été enregistrés durant cette période marquée par 811 procès-verbaux de poursuites judiciaires et la saisie de 2,5 tonnes de produits de divers produits impropres à la consommation, d’un montant de 958.746 dinars, souligne notre interlocuteur qui ajoute qu’il a été enregistré plus de 43 millions de dinars pour défaut de facturation. Un bilan qui fait, par ailleurs, ressortir la fermeture de 47 locaux commerciaux pour défaut d’hygiène, absence de registre de commerce ou exercice d’une activité en dehors de celle portée sur le registre de commerce.

Dans ce contexte, la brigade de contrôle de la qualité et de répression des fraudes a effectué 1.964 interventions et établi 362 procès-verbaux de poursuites judiciaires liés à la qualité, indépendamment d’une importante saisie de produits avariés, le prélèvement de 100 échantillons, procédant par la même à la fermeture de 11 locaux.

La brigade des pratiques commerciales relevant de cette même direction n’a également pas chômé puisqu’elle a procédé à 1.999 interventions et établi 449 procès-verbaux de poursuites judiciaires. Une action qui s’est également traduite par 36 fermetures et 43.350.000 DA pour défaut de facturation.

