Sorties nocturnes : Les rues prises d’assaut

Les sorties nocturnes pendant ce mois béni de Ramadhan n’est plus l’apanage des hommes comme autrefois. En effet, des femmes seules ou en groupes déambulent dans les rues marchandes de la ville de Tighennif jusqu’à une heure tardive, on les voit partout sauf dans les cafés, mais ça viendra peut-être plus tard, qui sait. Un riverain de la place publique nous dira qu’il est stupéfait face à de tels changements dans les comportements qui n’ont aucun lien avec les coutumes et les traditions de la région, une certaine émancipation de la femme est permise, mais une totale liberté n’est en aucun cas tolérée, comme c’est le cas aujourd’hui, au grand dam des personnes jalouses des vertus et des valeurs morales.

Les femmes rencontrées dans ces rues se bousculent avec les hommes le plus normalement du monde, alors que les hommes sont dans les cafés pour des parties de dominos interminables, nous explique cette dame d’un certain âge. «Tighennif, une localité rurale et conservatrice, a perdu progressivement du respect pour les valeurs morales, une perte qui s’est accélérée depuis quelques années, tient-elle à ajouter, la morale ne relève ni d’une décision ni d’une création.

Chacun ne la trouve en lui qu’autant qu’il l’a reçue et peu importe au fond que ce soit de Dieu, de la nature ou de l’éducation et ne peut critiquer tel ou tel aspect qu’au nom de tel ou tel autre, par exemple la morale au nom de la liberté individuelle, la liberté au nom de la justice. Toute morale vient du passé : elle s’enracine dans l’histoire, pour la société, et dans l’enfance, pour l’individu. C’est ce qu’on appelle le surmoi, qui représente le passé de la société, disait-elle, au même titre que le ça représente le passé de l’espèce.» La société a donc, vis-à-vis de chaque enfant puis de chaque adulte, le devoir de lui transmettre les règles morales qu’elle a adoptées, parfois depuis des siècles, dans le cadre de ses valeurs fondamentales. Ce sont ces règles qui définissent le permis et le défendu, le louable et le méprisable, le possible, l’impossible et l’obligatoire.

Il ne faut pas compter sur les lois — comme on a trop tendance à le faire chez nous— pour remplacer les règles morales, car il est bien plus facile de tourner une loi que de passer outre à une règle morale intériorisée depuis des années par la conscience de chacun.

Hélas à Tighennif, une localité transformée en un grand douar du fait de l’exode rural et il ne faut pas s’étonner de constater que le mètre carré de terrain constructible des réserves foncières dans le marché parallèle coûte plus cher qu’à Alger ou Paris.

La transmission de la culture, dont la morale fait partie, se fait bien moins et bien plus mal. C’est particulièrement vrai du fait de l’éducation, la perte de respect pour les valeurs morales affecte d’abord le respect de l’autre. La perte de respect de l’autre se manifeste par un individualisme et un égoïsme croissants, a-t-on remarqué parmi les mauvais comportements humains durant ce mois de Ramadhan. Chacun met en avant ses droits et considère que leur satisfaction est primordiale. Chacun s’affirme, considère que son opinion a de la valeur et doit être prise en compte, même si son inculture rend cette opinion infondée. Chacun pense que ses différences sont légitimes et en est fier, d’où, par exemple, les nouveaux modes et styles de vie et la volonté de certaines personnes d’imposer des valeurs et habitudes étrangères à la société.

On ne respecte plus les autres, mais on exige qu’ils vous respectent, quelles que soient les différences de niveau d’études, de quantité de travail fourni pour réussir dans la vie de tous les jours. Et cela justifie un tel état de fait et donc le dépravement et la perte des repères dans une société masculine par excellence qui se cherche. Les femmes à Tighennif dictent leur volonté aux époux consentants, qui acceptent de laisser du terrain à la gent féminine.

La morale ne suffit pas, ses règles ne font que s’ajouter aux lois que la société s’est données. Avec les seules lois, une action pourrait être légale mais immorale, avec la seule morale une action pourrait être altruiste mais illégale, conclut cette femme ayant acquis au fil des années de sa vie une expérience qui vaut de l’or.

