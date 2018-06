Récitation du saint Coran : Cycle de formation au profit des enfants

Le Centre culturel islamique organise, durant ces trois jours, au siège du conseil scientifique de la wilaya d’Alger, mosquée El-Arqam, une session scientifique coranique, en coordination avec le conseil scientifique de la wilaya d’Alger, sur «La récitation du Coran par les enfants». Après avoir précisé que cette formation est ouverte à tous les enfants qui ont envie de rejoindre le groupe, le formateur Moussa Zerougui a consacré la majeure partie de sa conférence à «la grammaire de la récitation du Coran» qui est «liée étroitement à la maîtrise de la lecture au préalable», précisant que «nous ne pouvons pas réciter le Coran sans savoir lire et connaître le sens du terme».

Dans ce cadre, le formateur a cité quelques exemples de nuance entre les termes, dont «maliki yawm dine» et «malaka yawm dine». Par ailleurs, il a mis en exergue la nuance entre les lettres en arabe, dont «t» et «TA», avançant deux exemples : «talak» (le divorce) et «talaki» (la rencontre), «tine» (l’argile/la terre) et «tine» (les figues).

Après avoir rappelé les différentes formes de lecture (qira'at), c'est-à-dire des méthodes canoniques de récitation du Coran, dont warch et hafs, le formateur a rappelé que «nous ne pouvons pas réciter tout un verset si on ne sait pas réciter un mot et une lettre du Coran», car «la récitation fait une fusion entre le savoir prononcer le phonème et le morphème et de savoir le sens du mot», ainsi de savoir «quand est-ce que on fait la coupure du verset».

M. Zerougui a en conclusion fait savoir que 154 disciplines se consacrent à l’étude du saint Coran, et la récitation en fait partie.

Hichem Hamza