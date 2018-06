Laboratoires de recherche : Les équipements renforcés

L’unité régionale de recherche et d’analyses physicochimiques d’Ouargla (URRAPCO), implantée au niveau de l’Université Kasdi-Merbah de Ouargla (UKMO), sera bientôt opérationnelle, a-t-on appris auprès du rectorat de l’UKMO. Cette nouvelle structure, couvrant une superficie de cinq hectares au pôle universitaire 3, est déjà réceptionnée et a bénéficié d’une opération d’équipement, dont les procédures en la matière sont en cours d’exécution, a-t-on précisé. L’URRAPC d’Ouargla a pour mission de promouvoir la recherche appliquée dans les régions du Sud du pays, accompagner le secteur économique et industriel et perfectionner et développer des techniques d’analyses physico-chimiques pour les secteurs étatique et privé . Elle s’implique aussi dans la valorisation des ressources naturelles de ces régions et la réalisation d’audits, expertises et prestations de services . L’unité sera composée de deux divisions, à savoir une division de «sécurité alimentaire» et une autre de «sécurité sanitaire». La première concerne la transformation et la valorisation de la datte algérienne, du lait camelin et de la céréaliculture, en plus de la mise au point de méthodes d’analyses contrôle-qualité des produits agroalimentaires et phytosanitaires. La seconde est chargée de l’extraction et l’analyse de molécules à valeur ajoutée à partir des plantes sahariennes, l’analyse toxicologique des extraits naturels, le développement de bio-pesticides et la caractérisation d’un vaccin (sérum) anti-scorpionique. Le projet s’inscrit dans le cadre d’un plan initié par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), portant sur la réalisation de trois unités régionales dans les wilayas d’Ouargla, Annaba et Sidi-Bel Abbès. Ces unités sont appelées à renforcer les capacités nationales d’analyse physico-chimique de la communauté universitaire et du secteur socio-économique et industriel (organismes de l’Etat, collectivités locale, PME- PMI, Groupe Industriels...), contribuer à la recherche et le développement des sciences analytiques dans différents domaines (santé, sécurité alimentaire, environnement, matériaux, produits industriels et pétroliers, ressources rares…), selon les données de la DGRSDT. Il s’agit, en outre, de la mise en place de normes et de directives basées sur les résultats analytiques, l’expertise, le contrôle de qualité des produits importés et exportés, et de l’établissement d’une plateforme d’échange entre le monde industriel, les unités de recherche et les universités.



Nouvelles structures socio-pédagogiques pour consolider la capacité d’accueil



De nouvelles structures socio-pédagogiques sont en cours de réalisation à l'UKMO pour consolider ses capacités d’accueil. Parmi ces structures, actuellement à différents taux d’avancement de leurs chantiers, figurent une bibliothèque centrale, une médiathèque, deux salles omnisports, ainsi qu’un projet de résidence de 1.000 lits dont la réception est prévue pour la prochaine rentrée, a-t-on révélé. La même source a souligné la nécessité de lever le gel sur un projet de réalisation de 3.000 lits, ainsi que la réalisation de 9.000 places pédagogiques et d’un auditorium de 600 places, dont les chantiers n’ont pas été lancés. Ces opérations permettront d’améliorer les conditions de prise en charge des effectifs estudiantins croissants.