Résidences universitaires : La mise à niveau en projet

Les travaux de mise à niveau de cinq résidences universitaires ont été lancés dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris lundi du directeur des œuvres universitaires, Nadjib Khenchali. L’opération qui a nécessité la mise en place d’une enveloppe financière de 600 millions de dinars porte sur des travaux de peinture et de réfection du système électrique et du chauffage central, a précisé dans une déclaration à l’APS le même responsable, soulignant que cette action touchera les unités d’hébergement de diverses cités et deux restaurants universitaires. La capacité d’hébergement des cités universitaires de la wilaya de Souk Ahras est estimée à 7.200 étudiants (filles et garçons) parmi le nombre global d’inscrits de cet établissement d’enseignement supérieur qui a atteint 13.500 personnes, a fait savoir le même responsable.

Les efforts des responsables de

la direction locale des œuvres universitaires s’articulent autour de la réhabilitation, l’entretien et l’équipement de différentes structures universitaires anciennes, a indiqué dans ce contexte M. Khenchali. De son côté, Zoubir Bouzebda, recteur de l’Université Mohamed Cherif-Messaâdia, a déclaré que plusieurs infrastructures relevant du secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, destinées à augmenter la capacité d’accueil des étudiants et améliorer leurs conditions d’apprentissage, seront réceptionnées «avant la fin de l’année 2018».

Ces structures concernent les facultés des langues et des lettres, des sciences humaines, des sciences économiques, commerciales et de gestion, d’une capacité d’accueil globale de 8.000 places pédagogiques, a-t-il détaillé, notant que les taux d’avancement des travaux de ces projets, confiés à une entreprise de construction chinoise, oscillent entre 80 et 95%. D’autres projets portant réalisation d’un hôtel, un hall technologique et une grande salle de conférences d’une capacité de 600 places, relevant de cette université, sont également en cours de réalisation, a ajouté la même source. Le taux d’avancement de ces infrastructures visant l’amélioration des conditions de travail des enseignants et chercheurs universitaires a atteint 70%, a indiqué la même source.