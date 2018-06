Résidence universitaire Bab Ezzouar : iftar avec des étudiants étrangers

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a partagé, lundi à la résidence universitaire Bab Ezzouar 5 (Alger), un iftar avec des étudiants étrangers qui poursuivent leurs études dans les différentes universités du pays.

En marge de cet iftar auquel a pris part, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, M. Hadjar a indiqué que l'objectif de cette initiative était de «créer un climat convivial pour les étudiants résidant loin de leurs familles et pays et de mettre en exergue la solidarité en milieu estudiantin et universitaire». Cet iftar qui a vu la participation d'étudiants de 40 nationalités reflète la grande solidarité entre les étudiants algériens et leurs camarades étrangers originaires de pays amis et frères, a estimé le ministre, affirmant que «le nombre des étudiants étrangers qui poursuivent leurs études au sein de l'ensemble des universités du pays, dans le cadre d'une bourse accordée par l'Etat algérien, dépasse les 13.000 étudiants dans différentes spécialités dont la médecine, les langues, l'informatique et l'agronomie». Soulignant que l'Etat algérien, à travers les bourses octroyées aux étudiants étrangers, «contribue à la formation et la qualification d'élément humain de tous les pays du monde», M. Hadjar a affirmé que «les étudiants étrangers ne rencontrent aucun problème, car leurs relations avec les étudiants algériens sont marquées par une grande harmonie et une excellente amitié». Pour leur part, les étudiants étrangers ayant participé à cet iftar, représentant plusieurs pays dont la Palestine, le Mali, le Kenya, la Chine, le Sahara Occidental et la Mauritanie, ont salué les conditions et moyens mis en place par l'Etat algérien en faveur des étudiants universitaires, qu'ils soient algériens ou étrangers».