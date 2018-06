Dossiers mémoriels algéro-français : Poursuite du travail des commissions conjointes

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni et l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, ont convenu d’un commun accord en vue de «coordonner leurs efforts pour la poursuite du travail des commissions conjointes concernant tous les dossiers mémoriels en suspens». «Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a convenu avec l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, de coordonner leurs efforts pour la poursuite du travail des commissions conjointes concernant tous les dossiers mémoriels en suspens», indique, en effet, un communiqué du ministère. Ce département se félicite en outre «des résultats des discussions entre les deux pays concernant les dossiers mémoriels en cours d'examen pour atteindre les objectifs escomptés, qui traduisent», a-t-il dit, «la confiance et la volonté mutuelles en ce sens». Donnant ensuite de plus amples informations à ce sujet, le ministère précise qu’il a été «convenu de coordonner les efforts par voie diplomatique pour poursuivre, dans les plus brefs délais, le travail des commissions conjointes sur tous les dossiers en suspens (récupération des restes des martyrs de la résistance populaire, les disparus, les archives, l'indemnisation des victimes des essais nucléaires)». Outre ce volet important que constitue les dossiers mémoriels en suspens, d’autres questions tout aussi importantes les unes que les autres ont été abordées à la faveur de cet entretien qui aura en fait «permis, aux deux parties, d'évoquer la profondeur des relations entre les deux pays et le niveau de coopération bilatérale dans tous les domaines, reflet de la forte volonté des dirigeants des deux pays qui s'est renforcée après les entretiens entre le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue français, M. Emmanuel Macron, au cours de la visite d'amitié et de travail qu'il a effectuée en Algérie le 6 décembre 2017». Le ministre des Moudjahidine l’a toujours souligné, «la question de la mémoire nationale est importante pour l’avenir de l’Algérie qui reste liée à son passé». Cela a été rappelé, d’ailleurs, pas plus tard que dimanche dernier par M. Tayeb Zitouni, depuis la wilaya de Chlef où il effectuait une visite de travail. Sur site, le ministre a donné des chiffres à propos des cimetières de Chouhada et des centres de tortures à l’échelle nationale révélant, ainsi, le recensement de pas moins de 1.273 cimetières de chouhada et de 1.449 centres de tortures. Poursuivant ses propos, le ministre a indiqué, que «suite à ce recensement, nous avons entamé la restauration de certains sites, afin qu’ils demeurent des témoins vivants des sacrifices de nos parents». M. Zitouni soutient que ces monuments, à l’image des cimetières de chouhada et centres de tortures, sont à même de jouer le rôle qui leur est dévolu, en attirant vers eux, les jeunes et les chercheurs, curieux et soucieux de connaître l’histoire de la région. Sur place, M. Zitouni, avait —faut-il le rappeler— mis l’accent sur toute l’importance de valorisation de ce type de monuments mais aussi «leur équipement en bibliothèques et salles de projection». L’autre chiffre annoncé en cette occasion concerne la collecte des témoignages vivants des moudjahidine. L’on saura ainsi que ce dernier s’élève à ce jour, de plus de 20.000 heures de témoignages. L’occasion a été mise à profit par le ministre lors de cette visite de travail à Chlef aux fins de lancer un appel aux moudjahidine et moudjahidate n’ayant pas encore apporté leurs témoignages à le faire, car, a-t-il soutenu, «il s’agit d’une partie de l’histoire de l’Algérie qu’il faut préserver pour la mémoire des nouvelles générations». Ces moudjahidate et moudjahidine font partie de plus de ceux qui ont consenti d’énormes sacrifices durant la période coloniale pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Soraya Guemmouri