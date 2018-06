Notre Forum de la mémoire : Ali Maâchi, l’artiste au service de la patrie

L’art en la personne d’une grande figure, Ali Maâchi, était le thème du Forum «les Mardis de la mémoire», qu’organise le quotidien El Moudjahid, en coordination avec l’association Machaâl Echahid.

«Ô gens, si vous me demandez quel est mon premier amour / Ô gens, si vous me demandez quel est mon grand amour / De joie je vous répondrai / C’est mon pays l’Algérie», étaient les paroles de la célèbre chanson de l’artiste martyr Ali Maâchi, que les participants au Forum d’El Moudjahid, ont introduites pour revisiter, dans un riche débat, le parcours artistique et militant d’une grande icône de l’art algérien. Mustapha Sahnoune, le musicien, chef d’orchestre, moudjahid et l’un des principaux artistes militants de la troupe du FLN, et ancien compagnon d’Ali Maâchi, est intervenu, lors de cette rencontre, pour évoquer l’apport majeur des artistes à la lutte pour la libération du pays. «Les artistes étaient toujours au devant de la scène de luttes avec les révolutionnaires», a-t-il dit, ajoutant que «même si les seconds ont pris le chemin des maquis, les premiers ont investi les scènes de théâtre, de la musique et de la création artistique», et cela pour «contribuer ensemble à la résistance qui mettra fin au joug colonial», a-t-il encore précisé avec émotion.



Parcours d’un militant mort en martyr



Le compagnon d’Ali Maâchi est revenu sur la longue carrière de l’artiste martyr, qui a marqué de son empreinte son parcours militant de la cause nationale comme parolier, chanteur et compositeur ayant dédié la création artistique entièrement à la «guerre de Libération, et à l’Algérie grande et immense», poursuit Mustapha Sahnoune, en témoigne le premier enregistrement à la radio de son hymne, Sous le ciel bleu de l’Algérie, qui était l’une des nombreuses chansons patriotiques de son patrimoine. Le témoignage de Mustapha Sahnoune a interpellé l’historien Amar Belkhodja qui a commencé son intervention par un vœu qu’il a adressé à tous ceux qui ont participé à écrire l’histoire de l’Algérie, et par la plume et par l’arme, sur «la nécessité de préserver ces fragments de mémoires», qui, insiste-t-il, «contribuent à revaloriser ce patrimoine et à faire de l’histoire une communication entre les générations». L’historien est revenu sur les circonstances de l’assassinat d’Ali Maâchi sur la place Carnot (aujourd’hui place des Martyrs à Tiaret).

En effet, après le 1er Novembre 1954, Ali Maâchi et ses musiciens de la troupe «Safir Ettarab» ont déposé leurs instruments de musique et pris les armes. Certains ont adhéré aux cellules du FLN, pendant que d’autres ont rejoint le maquis. La lutte pour l’indépendance a fait de plusieurs d’entre eux des martyrs. C’est ainsi qu’Ali Maâchi devient fidaï à Tiaret. Le 8 juin 1958 vers 17h20, alors qu’il avait été arrêté et torturé, le chanteur et deux autres camarades- Djilali Bensotra et Mohamed Djahlène sont assassinés par le milicien de l’armée française, Camille Escourou, à l’entrée des pins, non loin de son quartier, selon la méthode dite «corvée de bois». Les bourreaux ont suspendu par les pieds, les trois cadavres à un platane, sur la place Carnot (place des Martyrs actuellement). Ils seront ainsi exposés jusqu’au lendemain, sous le regard de la population forcée à assister au triste spectacle. À cet effet, M. Belkhodja tiendra à mettre en exergue le fait que l’instauration en 1997, de la Journée nationale de l’artiste était une réponse, par les pouvoirs publics, à un appel lancé, à l’époque par un groupe d’artistes, pour une meilleurs prise en charge de «ces créateurs du patrimoine culturel» qui , hier, poursuit-il, «ont énormément contribué à la reconquête de l’identité nationale, à travers leurs productions qui reflétaient l’âme et l’identité d’une nation en lutte».



L’apport de la troupe « Safir Ettarab »



L’historien Amar Belkhodja a enchaîné sur la vie d’Ali Maâchi, qui «a créé une troupe musicale Safir Ettarab (ambassadeur de la chanson), composée d’anciens compagnons à lui, en particulier Okacha Mokhtar et Hachemi Larbi». L’éveil politique d’Ali Maâchi, encore très jeune au moment de l’éclatement de la Révolution, l’a poussé, indique Amar Belkhodja, à laisser l’instrument musical, «pour poursuivre le même combat à côté des révolutionnaires qui allaient écrire une autre pas de l’histoire glorieuse de l’Algérie».

Amar Belkhodja a évoqué aussi, lors de sa riche intervention, que «la chanson Angham El-Djazaïr, reproduite par Nora, est la chanson qui a consacré Ali Maâchi comme artiste talentueux». C’est la chanson, explique-t-il, «qui met en valeur la richesse et les traditions de toutes les régions du pays, dans un contexte de colonisation répressive voulant déraciner les Algériens. Ce qui montre, selon Belkhodja, que «l’art était aussi un instrument de lutte en parallèle avec les armes des maquisards».



Troupe artistique du FLN : l’autre moyen de lutte populaire



Dans sa contribution au débat du Forum d’El Moudjahid, l’historien et artiste Abdelhamid Rabia, est revenu sur «le caractère avant-gardiste de la création artistique d’Ali Maâchi», pour se pencher ensuite sur l’histoire de la création de la troupe artistique du FLN, un des principaux «remparts contre l’assimilation culturelle française». Penser à créer une troupe artistique est «significatif de l’importance qu’ont accordé les leaders révolutionnaires aux expressions artistiques, instruments d’une expression de l’identité algérienne, et moyen au travers duquel les révolutionnaires ont voulu véhiculer le message révolutionnaire pour accompagner la marche des Algériens vers l’indépendance». Citant l’ancien chef de la diplomatie algérienne, Mohamed Seddik Benyahia, qui considérait les artistes comme les acteurs de la «diplomatie populaire», l’historien, Abdelhamid Rabia, a mis en valeur «la contribution des artistes qui ont tracé un chemin de lutte culturelle sur les scènes nationale et internationale, en parallèle à la lutte armée dans les maquis». L’historien a rappelé également un fait historique que beaucoup ignorent : «Il s’agit de la nationalisation de la première institution culturelle par le président Ben Bella, le 8 janvier 1963, le Théâtre national algérien (TNA).» Pour rappel, la célébration du 20e anniversaire de la Journée de l’artiste, et la commémoration du 60e anniversaire de la mort d’Ali Maâchi sont une consécration par l’État algérien des droits de cette catégorie.

Tahar Kaidi