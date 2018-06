5,5 Milliards de sacs en plastique utilisés par an : Des ateliers clandestins en fabriquent des quantités phénoménales

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a mis en garde contre l’inondation du marché de sacs en plastique qui sont à l’origine de catastrophes environnementales et d’inondations dans de nombreuses villes. S’exprimant lors de son passage du Forum de la Radio Algérienne Mme Zerouati a fait savoir que l'Algérie utilise annuellement 5,5 milliards de sacs plastiques, et que la consommation mondiale annuelle est estimée à 500 milliards, «ce qui est énorme. De plus, cela est néfaste pour l’environnement», a-t-elle dit. Face à ce chiffre alarmant, la ministre a appelé à un contrôle plus strict de la commercialisation des sacs en plastique sur le marché, et ce, en collaboration avec les services du ministère du Commerce.

Dans la même optique, la responsable a révélé avoir exprimé la volonté de son département a accompagné les producteurs de sacs en plastique dans leur transition technologique, à travers le Centre national pour la production des technologies propres, après la mise à jour du Fonds national de l’environnement et du littoral notamment. «Le ministère de l’Environnement est, de toute manière, disposé à offrir des incitations, notamment en matière d’exonérations fiscales, à ceux qui s’engagent dans la transition technologique et le recyclage de leur production», a-t-elle affirmé. Elle a, également, appelé à identifier les fournisseurs en matières premières des fabriques clandestines et illégales de sacs en plastiques, basées dans des locaux cachés pour échapper au contrôle et qui contribuent pleinement à la prolifération de ces sacs. Poursuivant ses propos, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a fait état, de l'élaboration en cours de textes réglementaires pour mettre en place un système «éco-collecte» (collecte écologique) en vue d'encourager les entreprises à investir le domaine de la récupération et du recyclage du plastique. «Ce système permettra de créer un environnement favorable aux petites entreprises pour la récupération et le recyclage du plastique», a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, la ministre a indiqué que plus de 2.000 décharges sauvages ont été éliminées durant les dix dernières années, ce qui prouve l'efficacité du plan adopté par l'Algérie pour la dépollution, évoquant des rencontres périodiques à l'avenir pour accompagner les producteurs dans ce domaine.



Distribution, aujourd’hui, de 10.000 couffins de fabrication artisanale



La ministre a mis l'accent sur la nécessité d'éradiquer définitivement les sachets en plastique, notamment les sachets noirs qui sont nuisibles à la santé du consommateur et à l'environnement. A cet égard, elle a préconisé le remplacement de ces sachets noirs par d'autres sachets conformes aux standards internationaux. «Il faut que le comportement du consommateur change, et pour ce faire, il faut qu’on encourage l'achat des produits de consommation dans le couffin», a-t-elle noté. D’ailleurs, elle a annoncé la distribution aujourd’hui de 10.000 couffins de fabrication artisanale au niveau des wilayas du pays, à commencer par Alger, et ce au marché de Bab El Oued, en présence d'artistes et de parlementaires, ajoutant que cette même idée sera concrétisée dans d'autres wilayas. Evoquant le volet des énergies renouvelables, notamment, le débat autour de la transition et de la sécurité énergétiques pour s’orienter vers les énergies propres, la ministre a affirmé que l'Algérie est fin prête, grâce à la volonté politique forte, et que le pays a adhéré à la nouvelle vision économique fondée sur le nouveau modèle économique reposant sur les énergies renouvelables. «L'Algérie est engagée à produire 27% des énergies renouvelables en 2030», a-t-elle dit.

Rappelant à cet effet, la convention sera signée entre son département et le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour un accompagnement effectif des Collectivités locales en matière de concrétisation du projet des énergies renouvelables sur l'ensemble des établissements relevant des Collectivités locales.

Sarah A. Benali Cherif