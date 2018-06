LPP au profit des algériens établis à l’étranger : 5 mois pour payer la totalité du logement

L’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), vient d’informer les membres de la communauté algérienne résidents à l’étranger et inscrits dans le programme de logements promotionnels publics LPP, qu’il leur a été accordé un délai de cinq mois pour verser la somme convenue en devises pour entrer en possession du logement promotionnel public (LPP). De ce fait, les Algériens de la diaspora devront payer consécutivement, une tranche chaque mois. Le prix d’un logement F3 a été fixé à 58.750 euros, alors que les F4 et F5 coûteront respectivement 73.400 et 88.000 euros.

Les paiements doivent être versés en devises étrangères du pays de résidence du souscripteur, par le biais de transfert au profit du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Populaire d’Algérie (CPA).

Ainsi donc, les demandeurs payeront leur logement en cinq tranches. Pour ce qui est de la première tranche, celle-ci a été fixée à (20%) du prix total du logement concerné. Le souscripteur doit s’acquitter de la somme requise dans un délai n’excédant pas le mois à compter de la date de délivrance de l’ordre de versement. Les tranches restantes ont été arrêtées comme suit : 15%, 35%, 25% et 5%. L’Entreprise nationale de la promotion immobilière a également prévenu les souscripteurs que tout défaut de payement de deux tranches successives est synonyme de radiation.

Il convient de rappeler que plus de 16.000 demandes de logements promotionnels publics (LPP), ont été formulées par des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, et cela pour pouvoir bénéficier des logements qui leur seront réservés dans les programmes à venir. Ces demandes ont été enregistrées, selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, depuis l'ouverture des inscriptions le 1er février 2018. Le ministre avait rappelé que suite aux instructions du Président de la République pour la prise en charge des demandes de cette catégorie de citoyens (communauté nationale établie à l'étranger), il lui a été consacré un programme de logements finalisés, comportant 2.247 unités réparties entre 24 wilayas. Les procédures réglementaires liées à cette formule ont été finalisés pour ces souscripteurs établis dans 93 pays différents, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, suite à l'amendement du décret exécutif de juin 2014, fixant les conditions et les modalités d'acquisition du logement promotionnel public (LPP), en vue d'inclure cette catégorie. Après l'examen de ces demandes, 9.779 souscripteurs ont choisi leurs sites, alors que 3.946 dossiers ont été soumis au ministère des Affaires étrangères pour enquête, au niveau des consulats et 15.000 autres souscripteurs font l'objet d'une enquête au niveau du fichier national du logement. Le ministre a annoncé l'organisation de Salons à l'étranger, sous forme de portes ouvertes, en vue d'informer la communauté algérienne du déroulement de cette action. Le ministère qui a fixé les modalités d'acquisition de logements promotionnels publics (LPP) en Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger avait expliqué que ces logements sont destinés aux acquéreurs non résidents (en Algérie) qui ne possèdent pas ou n'ont pas possédé, en qualité de propriétaires, ni eux ni leur conjoint, sur le territoire national, un bien à usage d'habitation, à l'exception d'un logement de type F1, un lot de terrain à bâtir et qui n'ont pas bénéficié d'une aide financière de l'État pour l'acquisition ou la construction d'un logement.

Le dossier de demande d'acquisition d'un LPP devra être transmis par le postulant à l'Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi). La note d'information, qui a connu ces derniers jours une large diffusion en direction des membres de cette communauté, indique que le demandeur d'un LPP aura la possibilité de choisir son logement entre le F3 de 80 m2, le F4 de 100 m2 et le F5 de 120 m2, avec une tolérance de plus ou moins 5%. En matière d'organisation fonctionnelle de ces logements, leur orientation doit assurer, précise-t-on, l'ensoleillement du séjour, de la cuisine et une partie des chambres, dont la surface minimale de ces derniers est de 12 m2. Pour le prix des logements, le ministère précise que la détermination du coût du LPP s'effectuera conformément à l'arrêté interministériel du 11 septembre 2016 portant sur les modalités de calcul du prix de cession. Le Journal officiel n° 62 du 23 octobre 2016 définit les indicateurs référentiels pour le calcul du prix.

Salima Ettouahria