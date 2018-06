Lutte antiterroriste : offensive ininterrompue de l’ANP

Pas de répit pour les forces de l’ANP dans leur engagement à sécuriser l’ensemble du territoire du pays contre toute sorte de menace! La lutte antiterroriste, inscrite en première ligne des missions assignées à l’Armée nationale populaire, ne fléchit d’ailleurs pas et ne connaît point de répit. Preuve en est, plusieurs opérations de « qualité» ont été menées depuis le début de ce mois béni, et ce n’est certainement pas le jeûne qui va empêcher nos braves et courageux militaires d’accomplir leur mission comme il se doit.

En cinq jours, en effet, les différents détachements de l’Armée nationale populaire ont détruit deux caches contenant des produits explosifs et 17 abris pour terroristes à Bouira, Médéa et Skikda à l’issue d’opérations de fouilles et de recherches.

Les caches en question contenaient sept obus de mortier de calibre 60 mm, un fusil à pompe, trois bombes de confection artisanale, 110 litres de produits chimiques (ammonitrate) servant à la confection des explosifs, plus de 1.130 balles de différents calibres, des outils de détonation, des plaques photovoltaïques ainsi qu’une importante quantité de vivres, de médicaments, de vêtements et divers objets. A Ghardaïa, un détachement combiné de l'ANP relevant de la 4e Région militaire a récupéré un fusil semi-automatique, un pistolet automatique et une quantité de munitions. A Jijel, à El Milia plus précisément, on compte durant la même période la destruction de trois bombes de confection artisanale et la découverte dans la même opération des outils et des produits chimiques utilisés dans la fabrication d’explosifs, dont 50 litres d’acide nitrique. Par ailleurs, et grâce à l'exploitation de renseignements, le corps sans vie d’un terroriste a été découvert à Skikda, dans la localité d’Oued El-Tamer, commune d'El Hadaik, par un détachement de l'Armée nationale populaire et ce, lors d'une opération de fouille et de recherche. Il s’agit du cadavre de Talha Lakhdar, alias Abdelfattah, qui avait rallié les groupes terroristes dans les années 2000.

A Tamanrasset, un terroriste s’est rendu aux autorités militaires locales, en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni de munitions. Il s’agit du dénommé Okba Kenta Sidi Amar dit Abou Nacer qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Pour le ministère de la Défense nationale, ces résultats viennent confirmer «l'efficacité» de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'ANP pour «éradiquer» le terrorisme de notre pays et cette réédition a été rendue possible grâce aux «efforts» des unités de l’Armée nationale populaire. Il est à rappeler à la fin que le bilan de la lutte antiterroriste du mois de mai dernier fait état de la mise hors d’état de nuire de deux terroristes, de l’arrestation de quatre autres, quand 17 se sont rendus aux autorités militaires, notamment à Tamanrasset. En sus, on compte la découverte du cadavre d’un terroriste. Les opérations de l'ANP se sont soldées par ailleurs par l'arrestation de 9 éléments de soutien aux terroristes ainsi que par la découverte et la destruction de 108 casemates et caches pour terroristes et la récupération de 2 lance-roquettes type RPG7.

Le bilan porte également sur la récupération d’un fusil mitrailleur de calibre 14,5 mm, de deux fusils mitrailleurs de type PKT, de quatre roquettes, de trois chargeurs pour SPG et de sept lance-roquettes ainsi que deux mitrailleurs de type FMPK, 33 Kalachnikov, 12 fusils semi-automatique Seminov, 12 fusils à répétition, 5 fusils à pompes et un fusil G-3.



Deux caches contenant des produits explosifs détruites à Médéa



Lors d’une opération de recherche menée dans la localité d’Oued Bouferhat, commune d’Ouled Antar, wilaya de Médéa (1re Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 4 juin, deux caches contenant des produits explosifs et des moyens de détonation, ainsi que des quantités de médicaments et de vivres», précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a arrêté, à In Guezzam (6e RM), 4 contrebandiers».

S. A. M.