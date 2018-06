M. Gaïd Salah aujourd’hui à Djelfa : Inspecter et orienter

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), effectue aujourd’hui une visite de travail et d'inspection à la 12e Division d'infanterie mécanisée à Djelfa et demain jeudi au siège du Commandement de la 1re Région militaire à Blida. Cette visite, qui «rentre dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2017/2018, sera une opportunité durant laquelle le Général de corps d'armée aura à inspecter quelques unités et tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région».