Le président du Conseil de la nation reçoit l’ambassadeur japonais : Renforcement de la coopération économique

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a reçu, lundi au siège du Conseil, l'ambassadeur du Japon à Alger, Kazuya Ogawa dans le cadre d'une visite de courtoisie, a indiqué le Conseil. Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales, notamment "l'impératif du renforcement de la coopération économique, l'encouragement des opérateurs japonais pour accéder le marché algérien à travers des partenariats gagnant-gagnant et l'échange de visites entre les responsables des deux pays". Les deux responsables ont souligné l'importance de la dimension parlementaire en matière de rapprochement et de promotion des opportunités et des capacités dont recèlent les deux pays.