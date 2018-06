Article sur la cocaïne saisie : Le fondateur et le propriétaire du site placés sous contrôle judiciaire

Le juge d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed a ordonné, lundi, le placement du propriétaire du Site électronique qui a publié un article sur la saisie de 701 Kg de cocaïne, Khelaf Ben Hadda ainsi que son fondateur Melah Adlène, sous contrôle judiciaire pour «outrage à corps constitué et publication d'article attentant à l'unité nationale», a-t-on appris auprès de la défense.

Au cours de la même audience quatre autres personnes ont été disculpées et comparaitront en qualité de témoins, tandis que les accusés, Melah Adlène et Khelaf Ben Hadda, demeureront sous contrôle judiciaire tout au long de l'instruction qui a débuté lundi, a un des avocats chargés du dossier, Me Abderrahmane Salah. Six personnes, dont le journaliste et fondateur du Site électronique ayant publié un article sur la saisie d'une quantité 701 kg de cocaïne, ont été présentées lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed et inculpées suite à la publication d'un article par le site en question, dont l'auteur affirmait que «la quantité réelle de la drogue saisie mardi au port d'Oran était de 741 kg et non pas 701 Kg».