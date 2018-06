Manifestations culturelles d’envergure : Les budgets réduits jusqu’à 15%

Les budgets alloués pour les manifestations culturelles d'envergure ont été réduits de 15% en 2016 et 2017, grâce à la mise en place de nouveaux mécanismes de contrôle et de suivi des dépenses, a indiqué, hier à Alger, le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi. S’exprimant en marge de sa visite de l’exposition «La route de la soie, la route du savoir», au palais des Raïs (Bastion 23), en compagnie des élèves non voyants de l’École d’El-Achour, le ministre a précisé que le budget alloué en 2017 aux grandes manifestations ne dépassait pas les 500 millions DA, en baisse de 10 à 15% en 2016 et 2017, par rapport aux années précédentes. Le ministre a expliqué que l’introduction de "nouveaux mécanismes de gestion, de contrôle et de suivi des dépenses par son département a permis une réduction des dépenses des manifestations internationales, comme le Salon international du livre d’Alger (Sila) et le Festival international d’Oran du film arabe (Fiofa). «Nous avons pu économiser trois fois plus qu’on dépensait auparavant, grâce à la suppression de certaines dépenses secondaires et inutiles», a noté le ministre, précisant que ces réductions n’avaient cependant «aucun impact» sur l'organisation des festivals. Réitérant l’engagement de l’État à promouvoir la culture à travers des manifestations nationales et à l’étranger, M. Mihoubi a exhorté les organisateurs des festivals à «chercher des sources de financement alternatives à l’aide publique».

Le nombre de festivals organisés en 2016 a été ramené à 83 sur un total de 176, après une révision opérée en mai 2016. Par ailleurs, l’exposition «La route de la soie et du savoir» a été inaugurée le 15 mai dernier, et elle regroupe une trentaine de toiles réalisées à base d’épices provenant particulièrement de Chine et d’Inde.