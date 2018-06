Grand angle : Nul n’est à l’abri

Le roi de Jordanie, dont le royaume est secoué par une vague de contestation sur de nouvelles mesures d’austérité que le gouvernement envisage d’appliquer, a procédé à la nomination d’un nouveau Premier ministre. Cette mesure prise, pour apaiser la colère des manifestants, n’a pas pour autant eu le résultat escompté. Les Jordaniens continuent de réclamer l’annulation des hausses prévues dans le projet fiscal élaboré pour satisfaire aux injonctions du FMI, qui a approuvé en 2016 l’octroi à la Jordanie d’un prêt de 723 millions de dollars (617 millions d'euros) sur trois ans, particulièrement endettée. Et depuis janvier, les Jordaniens voient le prix de plusieurs produits de première nécessité augmenter. Le pain, le carburant et l'électricité dont les factures ont connu une hausse de 55% depuis le mois de février ont particulièrement alourdit le budget des ménages. Or selon des chiffres officiels, 18,5% de la population jordanienne est au chômage et 20% à la limite du seuil de pauvreté. C’est dire que le gouvernement jordanien, qui prévoit dans son projet de loi présenté une autre hausse d'au moins 5% des impôts pour les particuliers et impose désormais les personnes ayant un salaire annuel de 8.000 dinars (9.700 euros environ), ne pouvait que susciter la grogne. Mais ces rassemblements, les plus importants depuis fin 2011, année où le Printemps arabe a embrasé nombre de pays de la région, s’ils sont révélateurs d’une paupérisation certaine des Jordaniens incapables de supporter ces nouvelles augmentations, mettent toutefois la lumière sur les difficultés rencontrées par la Jordanie, victime collatérale des intérêts géostratégiques en jeu au Moyen orient. S'exprimant devant des journalistes, le souverain a assuré que «les problèmes économiques de son pays, frontalier notamment de la Syrie, de l'Irak, d'Israël et de la Cisjordanie occupée, étaient imputables à l'instabilité régionale, à l'accueil de centaines de milliers de réfugiés syriens et au manque de soutien international.» Dans une région traversée par les crises, la Jordanie forcément, n’est pas à l’abri de troubles.

Le cas de ce royaume n’est pas toutefois unique. D’autres pays, de par leur voisinage avec des pays en crise, sont exposés aux mêmes risques. Le roi Abdallah II lui a mis en garde contre un saut

«dans l'inconnu».

Nadia K.