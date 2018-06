Etats-Unis - UE : L’Europe obligée d’abdiquer

Donald Trump a mis à terre, d’un revers, les espoirs des Européens. Les visites teintées d’entente et de salamalecs n’auront décidément servi à rien. L’humiliation cinglante a désarçonné Merkel, Macron et Johnson. Trump vient de les menacer de représailles commerciales et financières «s’ils ne violent pas l’accord qu’ils ont eux-mêmes conclu il y a trois ans avec l’Iran». Les États-Unis ayant fondamentalement changé de cap sur la question, il est demandé aux alliés de s’aligner. Pour Trump, Paris, Berlin et Londres ne font pas le poids, il leur préfère de loin Riyad ou Tel-Aviv.

La réplique fut inversement proportionnelle aux salves reçues. Mme Merkel regrette que Washington rende les choses «encore plus difficiles» au Proche-Orient et

M. Macron proclame son refus de parler «avec un fusil sur la tempe». Devant ses suppliques, les grandes entreprises européennes ont compris «qui était le patron» et que la moindre transaction avec l’Iran les exposerait à de lourdes sanctions.

À l’exemple de Total qui, dès l’ultimatum lancé par Trump, a vite fait d’annuler ses projets d’investissement en Iran ou celui de PSA qui vend près d’un demi million de véhicules par an à Téhéran et qui se voit sommé de «quitter la table» en attendant une hypothétique dérogation américaine. Pourtant, au même moment, Macron tentait de maintenir l’accord paraphé avec l’Iran, sachant pertinemment que le grand trust n’obéira qu’aux ordres de la Maison Blanche. Et il sera de même pour la quasi-totalité des membres de l’Union. Le monde a assisté à la procession des vassaux (Autriche, Hongrie, République tchèque et Roumanie) lors de l’inauguration de l’ambassade US à El Qods sur trame d’exécution de civiles à Ghaza. Là aussi, le pouvoir réel de l’Europe a été mis à nu devant le drame palestinien et la sidérale surdité de l’administration américaine.

Imprévisible ? Trump est déroutant pour certains analystes, mais en fait, pour d’autres, il ne fait que suivre à la lettre ses promesses de campagne pour lesquels l’Amérique a voté.

K. Morsli