Programme nucléaire iranien, l’Europe et les sanctions américaines : La course contre la montre

La mort de l’Accord sur le nucléaire iranien est-elle déjà attestée ? Téhéran a notifié lundi à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), la mise en route d'un plan pour augmenter sa capacité à enrichir l'uranium en accroissant le nombre de ses centrifugeuses, a déclaré le vice-président iranien Ali Akbar Salehi.

Selon les déclarations officielles, une telle mesure «ne viole pas l'Accord» sur le nucléaire conclu en juillet 2015 à Vienne et dont les États-Unis se sont retirés le 8 mai. «Si les conditions le permettent, peut-être que demain soir à Natanz (centre) nous pourrons déclarer l'ouverture du centre de production de nouvelles centrifugeuses», a-t-il ajouté. M. Salehi a également déclaré que l'annonce de la production de centrifugeuses «ne veut pas dire que nous allons commencer l'assemblage des centrifugeuses» en vue de leur utilisation. D’autre part et dans un discours public tenu lundi, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a indiqué que «l'OIEA (avait) le devoir de se préparer rapidement» à augmenter sa capacité de production d'uranium enrichi destiné surtout selon les autorités iraniennes à usage civil.

Ces deux déclarations font suite à la mise en garde de guide suprême Ali Khamenei aux Européens contre le «rêve» de croire que son pays pourrait continuer d'accepter de brider son programme nucléaire tout en se retrouvant sous sanctions économiques. «Je dis à ces pays qu'ils doivent être conscients qu'il s'agit là d'un rêve qui ne se réalisera pas. Le peuple et le gouvernement d'Iran ne toléreront jamais de devoir supporter à la fois des sanctions et des limitations en matière nucléaire. Cela n'arrivera jamais», a précisé le numéro un iranien. Le front commun, affiché par l’UE pour contrer le dispositif des sanctions établi par Washington se fissure déjà. Après la mise au point du guide suprême iranien, le constructeur automobile français PSA, revenu en Iran après 2015, a annoncé qu'il préparait son retrait du pays afin de se conformer aux sanctions américaines faisant l’impasse sur des prévisions de vente de plus de 3 millions de véhicules d’ici 2030. Pour les mêmes raisons, le groupe pétrolier Total, a fait savoir le 1er juin que la probabilité qu'il y reste était «très faible».

Le consortium européen Airbus ne dérogera pas à la règle. Pour pouvoir échapper aux sanctions américaines, le constructeur européen devra faire sans la vente d’une centaine d’appareils commandés par Iranair pour un montant de 20,8 milliards de dollars.

D’autres ténors de l’industrie européennes ont commencé à plier bagages alors que les dirigeants des 28 continent à croire contre vents et marées que l’espoir de sauver l’accord est entier. «L’optimisme» durera le temps que durera les périodes transitoires fixées par Washington de 90 à 180 jours… Le doute s’installe.

M. T.