L’Algérie attend une réponse

Convoqué au ministère des Affaires étrangères, où il lui a été signifié l’indignation et la réprobation des autorités algériennes, suite à l’utilisation des espaces et des moyens de l’Union européenne à des fins de propagande et l’instrumentalisation de ses symboles pour attenter aux institutions algériennes, l’ambassadeur de l’UE a surpris, et c’est le moins qui puisse être dit, par un tweet dont la teneur est aux antipodes des attentes de la partie algérienne et ne répond en aucune façon à l’objet de sa convocation laquelle a consisté à demander des clarifications au sujet du détournement, par une journaliste accréditée auprès de cette institution, des armoiries de l’UE et des moyens mis par celle-ci à la disposition des médias, pour s’en prendre à l’Algérie, à ses symboles et ses institutions alors que ces moyens sont censés servir exclusivement à la couverture des activités des institutions européennes. M. O’Rourke, duquel il était attendu d’apporter les éléments de réponse demandés, afin que les autorités algériennes tirent les conclusions de ce qui est en voie de devenir une «affaire», mettant en péril les relations fortes entre l’Algérie et l’UE, a préféré botter en touche en soutenant que la vidéo relève de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. Or, pour les autorités algériennes, il n’a jamais été question de remettre en cause ces deux droits, consacrés du reste en Algérie. Faut-il rappeler à l’ambassadeur de l’UE que ce qui a provoqué l’indignation et la réprobation des autorités algériennes n’est pas le contenu de la vidéo, mais le fait qu’elle ait été enregistrée au sein d’un espace qui est régi par un règlement intérieur, qui interdit, au demeurant, à tout journaliste accrédité de sortir du cadre de l’objet de son accréditation. Pour preuve, les propos enregistrés ont été déjà publiés le 4 février dans une lettre ouverte adressée par cette même personne aux médias sans pour autant qu’elle ne suscite une réaction de la part des Affaires étrangères ou d’une quelconque institution officielle. Ceci pour dire que la vidéo n’aurait provoqué aucune réaction si elle avait été enregistrée dans un autre espace. M. John O’Rourke aurait-il fait de l’humour british ? En tout cas, il est loin d’avoir été inspiré. Les autorités algériennes ne peuvent, en effet, accepter une réponse, si tant est que l’ambassadeur de l’UE ait estimé que c’en était une, qui ne se conforme pas aux traditions et aux us diplomatiques. L’ambassadeur qui a une longue expérience pour avoir exercé dans plusieurs pays sait qu’un diplomate de son rang n’est convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères que pour lui signifier la gravité d’un fait survenu.

De même, il ne peut ignorer qu’un tweet, quand bien même ce mode de communication a été rendu célèbre par le Président américain, n’est pas le moyen dont il aurait dû user pour répondre aux interrogations soulevées par les autorités algériennes qui sont en droit d’exiger une réponse claire et convaincante de la part de l’UE. En lui demandant de se démarquer de la vidéo de Mme Lefebvre dont les motivations relèvent plus du règlement de compte avec l’Algérie que d’informer une opinion publique nationale très au fait de l’état de santé de son Président, l’Algérie est minimaliste. Faut-il rappeler qu’elle a, à plusieurs occasions, fait savoir — l’exemple du quotidien Le Monde en témoigne — qu’elle ne peut tolérer que l’on s’attaque à ses symboles. C’est pourquoi, l’Algérie demeure dans l’attente d’une réponse de la part de Bruxelles.

A. B.