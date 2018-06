Grand angle : Utopie ?

Entre frappes chirurgicales et heurts sanglants, la tension dans la région du Cachemire n’a pas baissé d’un cran malgré les signes et tentatives d’apaisement formulés côtés indien et pakistanais. Les promesses tant des armées de Delhi et d’Islamabad de respecter le cessez-le-feu de 2003, —les dernières ont été formulées le 30 mai dernier—, n’ont pas tenu la route. Les accrochages se multiplient le long de la Ligne de contrôle (LOC) et la violence atteint des niveaux inégalés depuis quinze ans. Islamabad et Delhi recensent plus de 200 morts et pas moins de 1.000 blessés depuis 2015 le long de la Ligne de contrôle, une frontière longue de 740 km séparant l'Azad Cachemire (Pakistan) du Jammu-et-Cachemire (Inde). Les belligérants, qui revendiquent tous deux ce territoire et se sont déjà livrés deux guerres à son sujet, s'étaient tenus relativement tranquilles pendant une décennie. La tension est également alimentée par l'insurrection séparatiste qui déstabilise le Cachemire indien depuis la fin des années 1980, et a fait des dizaines de milliers de morts. New Delhi accuse régulièrement Islamabad d'attiser ce mouvement, ce que le Pakistan dément. Quelque 500.000 soldats indiens seraient mobilisés au Cachemire, contre 50 à 100.000 militaires pakistanais, selon des experts, Islamabad et Delhi refusant de communiquer leurs effectifs. L’analyse de la situation sécuritaire en Asie du Sud se fait trop souvent avec un oubli notable de cette donne. Ne pas prendre en compte la centralité de ce conflit, c’est être incapable d’analyser correctement la situation en Asie du Sud. Il n’est dans l’intérêt de personne de choisir un camp. La montée de l’islamisme radical dans le Cachemire indien inquiète les autorités de Delhi qui craint le retour à un séparatisme violent, populaire. Des deux côtés de la frontière pakistano-indienne, il y a des forces politiques extrémistes qui veulent que le nationalisme

«civilisationnel» l'emporte. Et ce qui se passe au Cachemire les confirme, l'un comme l'autre, dans leur position. Les extrémistes hindous y voient une lutte contre des Cachemiris qui, parce que musulmans, n'ont pas vraiment leur place en Inde ; les islamistes radicaux y voient la confirmation que la paix avec l'Inde hindoue est une utopie. La situation dans cette région du monde pèse clairement sur la relation indo-pakistanaise, qui, elle-même fixe le niveau d'instabilité en Asie du Sud.

M. T.