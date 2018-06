Mer de Chine : Guerre de l’ombre

Guerre de l’ombre en mer de Chine entre Pékin et Washington. Le ton ne cesse de monter entre les deux capitales autour de ces îles qui constituent un couloir maritime hautement stratégique, qui voit passer près d’un tiers du commerce mondial.

Le renforcement des positions militaires de la Chine dans ces eaux et l'installation de systèmes d'armes sophistiqués inquiète au plus haut point les responsables du Pentagone qui estiment que l’empire du milieu cherche à «intimider» et «contraindre» ses voisins. Pour Jim Mattis, chef du Pentagone, « 'installation de ces systèmes d'armes est lié directement à des usages militaires à des fins d'intimidation et de contrainte». Jim Mattis a indiqué que Pékin avait déployé des armements incluant des batteries de missiles anti-navires et anti-aériens ainsi que des systèmes de brouillage électronique sur des îlots artificiels abritant des installations militaires renforcées, dont des pistes d'atterrissage pour bombardiers. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale en dépit d'un arbitrage international de 2016 qui lui a donné tort. Différentes parties de la zone sont revendiquées aussi par les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taïwan. L’échange d’accusations traduit au fond une guerre sur fond d’intérêts entre Pékin et Washington. En juillet 2017, la tension a atteint son paroxysme quand un navire militaire américain s'est approché d'une île contrôlée par Pékin, suscitant une vive réaction. Le ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi dénoncé «une sérieuse provocation politique et militaire». Il s'agissait de la deuxième opération américaine destinée à contester les visées territoriales de la Chine dans cette zone, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Parallèlement et tout en plaçant cette étendue maritime sous tension, l’administration américaine a continué à jouer avec les nerfs des chinois en procédant durant la même année à une vente d'armes à Taïwan pour un montant de 1,4 milliard de dollars. Récemment, le nouvel ambassadeur américain en Australie Harry Harris, avait déclaré en février au Congrès américain que les Etats-Unis devaient se préparer à un conflit avec la Chine.

Pour cet ancien amiral de la martine américaine si Pékin fait main basse sur la mer de Chine la puissance militaire chinoise pourrait bientôt rivaliser avec la puissance américaine dans presque tous les domaines. Le chef des forces américaines dans la zone Pacifique (PACOM) s'est d'ailleurs inquiété des avancées militaires chinoises, citant «le déploiement de batteries de missiles, le développement d'avions de combat de cinquième génération et l'accroissement en taille et en capacités de la marine chinoise avec sa première base à l'étranger, dans le port de Djibouti. Le fleuret moucheté entre les deux puissances risque de dégénérer en une crise qui pourrait soulever des vagues scélérates dont les prémices se reflètent déjà dans la guerre économique enclenchée par l’administration américaine.

M. T.