Référendum d’autodétermination au Sahara Occidental : Le Front Polisario appelle le Conseil de sécurité à la relance des pourparlers

Le Front Polisario a lancé un appel au Conseil de sécurité, au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et à son Envoyé personnel Horst Köhler, pour «organiser des négociations directes entre les parties du conflit sahraoui, le Maroc et le Sahara occidental, et ce dans les plus brefs délais possibles. Conformément à la dernière résolution 2414», réitérant «son entière disponibilité à engager des pourparlers directs et sans conditions préalables avec Rabat devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination».

Dans une lettre adressée par la représentation du Front Polisario aux Nations unies, au président du Conseil de sécurité, dont la présidence tournante est assurée par l'ambassadeur et représentant permanent de la Fédération de Russie, Vassily Nebenzia, le Front a réitéré «sa pleine disponibilité à engager des négociations directes sans conditions préalables avec le Maroc devant mener à l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable d'autodétermination, conformément à la résolution 2414 du Conseil de sécurité adoptée le 27 avril dernier». Le Front Polisario a considéré, dans sa lettre transmise au Conseil de sécurité, que «la résolution 2414 était un signal fort et une lueur d'espoir pour que le peuple sahraoui puisse voir le Conseil de sécurité assumer pleinement ses responsabilités dans le processus de la décolonisation du Sahara occidental», dernière colonie en Afrique. De ce sillage, le Front Polisario a indiqué que «le renouvellement du mandat de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) pour une durée de six mois, dont la mission principale et fondamentale est celle de veiller à l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui en coopération avec l'Union africaine, est en soi un point positif».

Le Front Polisario, qui a réitéré par la même occasion son engagement entier et permanent envers les résolutions prises par le Conseil de sécurité en rapport avec le Sahara occidental, y compris la résolution 2414 approuvé par le Conseil de sécurité le 27 avril 2018, a renouvelé sa disponibilité de coopérer pleinement avec les efforts du secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel. «Le Front Polisario a réaffirmé sa volonté —comme l'avait exprimé officiellement le secrétaire général du Front, M. Ibrahim Ghali, à l'occasion des festivités de célébration du 45 anniversaire de la création du Front populaire de libération de la Seguia el Hamra et du Rio de Oro— pour entamer immédiatement avec le Maroc des négociations directes sans conditions préalables et de bonne foi, comme l'exige le Conseil de sécurité sous les auspices de l'Envoyé personnel, visant à garantir le droit de notre peuple à l'autodétermination et à mettre fin à cette tragédie de longue date dans l'intérêt de la paix et de la sécurité dans la région», a souligné le Front Polisario dans sa lettre.



Le président du Botswana réitère le soutien indéfectible de son pays



Le président de la République du Botswana, Mokgweetsi Masisi a réitéré le soutien indéfectible de son pays au peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination et l'indépendance, déplorant le fait que le Sahara occidental demeure inscrit sur la liste des Nations unies des territoires non autonomes. Dans un communiqué commun sanctionnant la première visite officielle du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali en République du Bostswana, du 31 mai au 2 juin, le président Masisi s'est dit profondément peiné par les années de souffrances et de répression endurées par le peuple sahraoui, affirmant que ce peuple mérite, à l'image de tous les peuples de l'Afrique, de jouir de son droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance. Déplorant le fait que le Sahara Occidental demeure toujours inscrit sur la liste des Nations unies des territoires non autonomes, il a réitéré au président Brahim Ghali «le soutien indéfectible du Botswana au peuple sahraoui dans son processus d'autodétermination et d'indépendance», rapporte l'Agence de presse sahraouie (SPS). Concernant le conflit du Sahara Occidental, les présidents Mokgweetsi Masisi et Brahim Ghali ont exprimé «tout leur appui et toute leur confiance» aux efforts de l'envoyé spécial du SG au Sahara Occidental, Horst Köhler pour parvenir à un solution juste et durable au conflit entre le Royaume du Maroc et la RASD, et pour mobiliser le soutien de la communauté internationale en faveur de l'application de toutes les décisions de l'ONU devant permettre au peuple sahraoui de jouir de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.

Les deux Chefs d'Etats ont affirmé que le Maroc par son adhésion à l'Union africaine (UA) «est tenu de se soumettre aux principes et objectifs prévus dans son Acte constitutif, notamment l'impératif du respect des frontières héritées au lendemain de l'indépendance», indique le même communiqué. Le président Ghali a salué, la décision des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) d'organiser un grand sommet régional en solidarité avec le Sahara Occidental pour mobiliser la communauté internationale en faveur de la cause sahraouie.