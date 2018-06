Développement à Ksar El-Hirane (Laghouat) : Une dizaine de projets

Une dizaine de projets ont été retenus en faveur de la commune de Ksar El-Hirane (35 km au Sud de Laghouat) au titre du Plan communal de développement (PCD-2018), pour y booster la dynamique de développement et prendre en charge les attentes de sa population, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. Ces nouvelles opérations (en chantier et en voie de lancement) touchent divers secteurs d’activités ayant un rapport avec le cadre de vie général, notamment les ressources en eau, l’aménagement urbain et la jeunesse et les sports, a-t-on précisé.

Le quartier Ghris Kheddachi, l’une des grandes concentrations d’habitants dans cette collectivité, a bénéficié d’opérations de renforcement et de rénovation des réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que l’aménagement et le revêtement d’un stade de proximité en gazon synthétique, selon la même source. D’autres opérations sont projetées pour consolider le réseau d’eau potable au niveau des quartiers Gasmia Benharzallah et 600 logements, en plus de l’extension du réseau d’assainissement de ce dernier afin de répondre aux besoins de ses habitants.

Il s’agit, en outre, de l’achèvement de la route reliant le centre-ville à la route d’El-Assafia, ainsi que l’installation de l’éclairage public sur la route dédoublée menant vers Hassi-Delaâ, a-t-on ajouté. La commune de Ksar El-Hirane, l’une des grandes agglomérations de la wilaya de Laghouat, a finalisé dernièrement la concrétisation de 12 autres opérations de développement.