Affecté par une parité euro/dollar moins favorable : Le blé en baisse

Les prix du blé étaient en retrait, hier à la mi-journée, affectés par une parité euro/dollar moins favorable, et donc moins avantageuse à l'export. L'euro montait face au dollar en dépit de nombreux commentaires mettant l'accent sur les défis et les problèmes que devra affronter la zone euro. Peu avant midi, sur Euronext, la tonne de blé reculait d'un euro sur l'échéance de septembre à 180,50 euros et d'un euro également sur décembre à 184 euros, pour un peu plus de 8.000 lots échangés. Sur le plan des exportations, l'Algérie a acheté entre 90 à 120.000 tonnes de blé pour répondre à des besoins complémentaires pour des chargements début juillet, relevait le cabinet Agritel, pour qui «les prix pratiqués laissent supposer que l'origine France a été retenue». La tonne de maïs, elle, était tout proche de l'équilibre, à savoir en recul pour août de 50 centimes à 170,50 euros et de 25 centimes pour novembre à 171,75 euros, pour près de 400 lots échangés.