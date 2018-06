Salon industriel international INNOPROM-2018 en Russie : Des entreprises algériennes au rendez-vous

Cette mission «permettra aux entreprises algériennes de découvrir le savoir-faire russe dans le domaine industriel, notamment la métallurgie, l'automatisme industriel, la fabrication additive, la technologie d'ingénierie énergétique, la construction mécanique et les composants pour l'ingénierie mécanique». Prennent part à cette manifestation annuelle, 600 entreprises industrielles issues de 20 pays. Cette participation algérienne s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres bilatérales tenues en Algérie ou en Russie. Une chose est sûre, la coopération économique entre Alger et Moscow a franchi une nouvelle étape dans le processus de consolidation de la coopération bilatérale et de diversification des échanges. Plusieurs accords ont été signés dans les domaines de l’agro-alimentaire, la santé, les infrastructures, l’industrie et les hautes technologies, sachant que la prochaine étape promet d’importantes perspectives de partenariat dans les secteurs des industries mécaniques, sidérurgiques, agroalimentaires ainsi que les mines. Il y a lieu de noter que le volume des échanges, entre les deux pays, a atteint près de 4 milliards de dollars en 2016, pour progresser de 30% en 2017. Est également enregistré un réel dynamisme entre les entreprises des deux pays. Une délégation d’hommes d’affaires algériens s’est déplacée à Moscou dans le cadre de la

12e session du Conseil d’affaires arabo-russe, prévue en marge du 4e Salon international Arabia-Expo qui s’est tenu du 23 au 27 avril dernier à Moscow. Ce dynamisme, soutenu par les hautes autorités politiques des deux pays, signe l’amorce du partenariat entre les secteurs économiques des deux pays après avoir été, pour longtemps confiné dans le domaine militaire. Engagés dans une «déclaration de partenariat stratégique» signée en 2001 par les deux pays, ayant impulsé une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, la Russie et l’Algérie, qui partagent des visions communes sur les questions stratégiques, au plan régional et international, entendent développer ainsi le volet économique de leurs relations en élargissant le champ de coopération bilatérale. En mai dernier, la coopération algéro-russe dans le domaine de l’énergie nucléaire a fait l’objet de discussions entre le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni et le directeur général de la société étatique russe de l’énergie nucléaire (ROSATOM), Alexey Likhachev. Les deux responsables ont évoqué «l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie nucléaire et ses utilisations énergétiques et non-énergétiques à des fins pacifiques ainsi que les perspectives de leur développement». Par ailleurs il convient également de rappeler que la Russie a été l’invité d’honneur de la 50e Foire internationale d’Alger.

Fouad Irnatene