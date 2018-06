Industrie automobile : Réussir l’envol

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a fait part, hier à Tizi Ouzou, de la détermination de son département ministériel à réussir l’envol de l’industrie automobile, lors d’un point de presse animé au niveau de l’unité de fabrication de transformateurs (Électro-industrie) de Fréha, en marge de la visite de travail et d’inspection qu’il a effectuée dans la wilaya, tout en reconnaissant que le processus de développement de cette industrie «est long, mais il faut être patient pour le réussir».

«Le développement de l’industrie automobile que l’État est déterminé à réussir nécessite un travail de longue haleine, notamment dans la formation des milliers de sous-traitants appelés à intervenir dans la fabrication des pièces détachées», a-t-il fait savoir, insistant sur l’impérative nécessité de la participation active et effective des Algériens dans l’industrie automobile. Pour réussir cette industrie, Youcef Yousfi a affirmé que son département veillera à la transparence à tous les échelons de la fabrication de véhicules et aux coûts de revient. Il a exprimé sa satisfaction concernant la situation économique des unités industrielles qu’il venait de visiter à Tizi Ouzou, une wilaya qui dispose, selon lui, d’atouts importants pour le développement industriel, notamment une main-d’œuvre qualifiée de qualité, ainsi que le savoir universitaire. «J’apprécie beaucoup cette qualification de la main-d’œuvre de la wilaya», a-t-il tenu à dire, en félicitant au passage les performances importantes que ne cesse de réaliser l’unité de fabrication de transformateurs électriques, Électro-industrie de Fréha, qui a réussi à dégager des bénéfices, à rembourser ses crédits et à poursuivre son développement. Cette unité, qui est un modèle de stabilité et de performance, s’apprête, a-t-il annoncé, à accueillir un important partenariat pour la réalisation de transformateurs de grande puissance qui couvriront l’intégralité des besoins en Algérie. D’autres partenariats seront également contractés par ce fleuron de l’industrie électronique avec des sociétés étrangères, a encore fait savoir le ministre. Lors de sa visite de travail à Tizi Ouzou, le ministre a insisté sur la nécessité de la stabilité dans la gestion des unités industrielles et avec le partenaire social, pour que ces unités deviennent performantes et compétitives. «Ce sont des éléments essentiels permettant aux unités industrielles d’être compétitives, génératrices de richesse et créatrices d’emploi», a enchaîné le ministre, exhortant les gérants de ces unités à multiplier les efforts pour relever le défi de la compétitivité et de la qualité.

Bel. Adrar