Algérie Poste : des pics de 4 millions d’opérations par jour

Un montant global de 182 milliards de DA a été retiré des bureaux de postes durant la première quinzaine du mois sacré, a-t-on appris lundi auprès d’Algérie Poste.

Les responsables ont indiqué que les services d’Algérie Poste ont enregistré des pics qui ont atteint les 4 millions d’opérations par jour, pendant la même période, selon la même source.

Les responsables d’Algérie Poste rappellent que la mobilisation de la somme de 358 milliards de dinars a permis d’assurer «la disponibilité des fonds et la stabilité du réseau» et de gérer, ainsi, la forte pression des clients. Une pression conjoncturelle qu’enregistre Algérie Poste chaque année durant le mois de ramadhan. Mais grâce aux efforts d’Algérie Poste « les citoyens n’ont pas eu de difficultés pour retirer leur argent ».

Afin d’assurer un service de qualité pour ses clients, les responsables tiennent à rassurer les clients que pour les dix derniers jours du mois de Ramadhan, Algérie Poste prévoit « l’ouverture nocturne des principaux bureaux de poste, et ce, de 21h à 00h », et cela dans l’objectif de faire face à la forte pression sur les bureaux de poste, en raison de l’afflux, très important, des clients pendant les derniers jours du mois de ramadhan. Autant dire que c’est une affluence habituelle pour les fonctionnaires d’Algérie Poste pendant cette période qui coïncide avec les préparatifs pour la fête de Aid el-Fitr.

Dans ce sillage, les responsables d’Algérie Poste ajoutent que l’alimentation en continu des distributeurs automatiques de banques sera assurée, et veilleront au bon fonctionnement du réseau, et ce, par la mobilisation de tous les moyens humains et techniques afin de garantir aux usagers les meilleures qualités de service.

Par ailleurs, les usagers résidant dans la capitale ont bénéficié de leur côté de l’installation d’un premier bureau de poste mobile inauguré le 24 mai dernier. Ce bureau de poste itinérant offre, au grand bonheur des promeneurs aux « Sablettes », tous les services financiers et postaux similaires à ceux disponibles au niveau d’un établissement postal. Cette initiative vise à réaliser l’objectif de proximité des services proposés aux clients d’Algérie Poste, selon les informations fournies sur le site web d’Algérie Poste. Il s’agit, en fait, d’un bus produit par la Société nationale de véhicules industriels (SNVI), aménagé en bureau de poste qui comprend les derniers équipements opérationnels et sécuritaires, et doté d’une connexion internet par satellite et mobiconnect, ainsi que de panneaux photovoltaïques.

L’entreprise Algérie Poste rappelle que ce bureau de poste itinérant est le premier du genre, en attendant la production de 25 autres unités, avec la SNVI, qui sillonneront l’ensemble du territoire national, notamment dans les espaces publics qui connaissent une forte affluence durant la saison estivale.

L’objectif de cette initiative est de faciliter aux clients d’Algérie poste l’accès aux différents services financiers et postaux en un temps record, et de leur épargner la surcharge enregistrée généralement durant le mois de Ramadhan où un regain d’activités est observé au niveau des bureaux de poste, particulièrement à l’approche de la fête de l’Aïd.

Il est utile de rappeler que le DG d’Algérie Poste, M. Abdelkarim Dahmani, a déclaré récemment que les efforts visant la modernisation des services offerts par Algérie Poste se poursuivent, notamment par l’exploitation du potentiel des nouvelles technologies qui a permis récemment le lancement d’une application numérique « BaridiMob ».

A noter enfin que l’entreprise Algérie Poste gère environ 23 millions de comptes postaux, dont 5 millions de détenteurs disposant de cartes de paiement électronique.

Tahar Kaidi