Période estivale : Le réseau électrique renforcé

Un investissement de plus de 159 millions de DA a été consenti par la Société de distribution de l’électricité et du gaz-Centre (SDC-filiale de Sonelgaz), pour renforcer et améliorer le réseau de distribution de l’électricité à travers la wilaya de Ghardaïa durant la période estivale, indique un communiqué de la direction locale de l’entreprise. Ce programme consiste en la réalisation d’un réseau de 43,5 km de lignes électriques (25 km de moyenne tension et 18 km de basse tension) et l’installation de quatre nouveaux postes transformateurs, afin de renforcer et de sécuriser l’alimentation en énergie électrique de l’ensemble des localités de la wilaya, est-il précisé dans le communiqué de la cellule de communication. La demande croissante en électricité, aussi bien de la population que des secteurs d’activité économique, notamment en période estivale, a imposé la mise en œuvre de ce programme afin d’améliorer la distribution et d’éviter des désagréments aux abonnés durant les pics de chaleur en été, et cela en dépit de nombreux obstacles liés à la rareté des assiettes foncières devant accueillir les transformateurs, ont expliqué les responsables locaux de la SDC.

Ils ont précisé, à ce propos, que deux transformateurs sur les quatre prévus dans ce programme ont été réalisés. Un investissement de plus de 3 milliards DA a été concrétisé par la SDC-Ghardaïa, depuis l’année 2013, avec essentiellement la réalisation, dans les différentes localités de la wilaya, de plus de 534 km linéaires de renforcement du réseau d’électricité et de 317 postes transformateurs, selon le communiqué de la SDC. Cet investissement a permis d’éviter les perturbations dans la distribution de l’électricité, notamment en période estivale, sur l’ensemble des localités de la wilaya.