Dessalement de l’eau de mer : assurer la disponibilité

L’Algérie produit plus de 2,1 millions de m3/jour.

«L’Algérie produit plus de 2,1 millions de mètres cubes d’eau de mer dessalée par jour», a déclaré le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, en marge de sa visite de travail, hier dans la wilaya de Tipasa. Toute cette quantité est à l’actif des 11 stations de dessalement implantées par les pouvoirs publics dans plusieurs wilayas, comme Tipasa, dont les travaux de réalisation sont en cours.

«Une production qui contribuera fortement à alimenter les familles algériennes en eau potable», a assuré le ministre, en inspectant les travaux de la future station de dessalement de la wilaya qui alimentera les habitants de l’ouest d’Alger et la wilaya de Tipasa.

En matière de sécurité hydrique, faut-il le souligner, la politique de l'Algérie s'est appuyée sur la diversification des ressources, pour assurer la disponibilité et la gestion maîtrisée de cette matière vitale, outre le recours au dessalement de l'eau de mer. Une politique qui a fait que «l’Algérie est devenue un pays modèle en matière de dessalement d’eau de mer. Une technique adoptée par l’État, depuis 2000, pour diversifier les ressources destinées à la consommation humaine, à l’agriculture ou à l’industrie», avait estimé le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, lors de sa récente visite de travail à Mascara. Le ministre a également indiqué que le recours à l’eau dessalée a permis de satisfaire pas moins de 17% des besoins nationaux en alimentation en eau potable. Ce taux atteindra les 25% après l’achèvement de la réalisation des stations de dessalement des wilayas d’El-Tarf, de Béjaïa et d’Alger. En sus de la station de dessalement de Tipasa, les pouvoirs publics prévoient également la réalisation de deux nouvelles stations de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de 300.000 m3/jour, chacune à Echatt (El-Tarf) et à Zéralda, destinées à répondre à la demande en eau potable de l’ouest d’Alger et de Blida. Des projets qui ont été lancés et qui seront réceptionné dans trois ans. «Pour répondre à la demande croissante, le Président de la République a donné une instruction ferme pour que ces deux nouvelles unités soient réceptionnées dans les délais et dans les meilleures conditions», avait déjà souligné le ministre de l’Énergie.

La mise en service des deux nouvelles stations permettra à la production nationale d’eau dessalée, de dépasser les 2,7 millions de m3/jour. Les deux stations seront réalisées en mode BOT (Build Operate and Transfer) qui signifie construire, exploiter et transférer sous la conduite d’Algerian Energy Compagny (AEC, filiale de Sonatrach et de Sonelgaz). Il est également utile de souligner que durant le mois de mai dernier, il a été procédé à la mise en service du réseau d’alimentation de la ville de Mascara en eau potable à partir du méga-complexe de dessalement d’eau de mer d’El-Mactaâ (Oran).

Cette mégastation a permis, non seulement de renforcer l'alimentation en eau potable de la wilaya d'Oran, mais aussi de répondre aux besoins des wilayas limitrophes comme Mascara, Mostaganem, Relizane et Tiaret. Cette installation a une capacité de production de 500.000 mètres cubes par jour. C'est la plus grande station du monde utilisant le procédé d'osmose inverse.

Pour rappel, le programme de dessalement de l'eau de mer, lancé en 2003, a prévu la réalisation de 13 stations d’une capacité totale de 2,31 millions de m3/jour, ce qui représente près de 850 millions de m3/an, pour desservir une population de 8 millions d’habitants.

À ce jour, onze stations ont été réalisées et mises en service pour une capacité de 2,1 millions de m3/j, soit un volume de 770 millions de m3/an représentant 17% de la production nationale d’eau potable. Le programme national de dessalement a permis la réalisation de 11 stations de dessalement pour un montant d’investissement global de près de 3 milliards de dollars, produisant un taux de 17% de la production nationale d'eau potable, ce qui est d’un apport considérable en matière d’alimentation en eau potable, surtout pour les régions et communes dont les ressources hydriques sont relativement faibles.

Mohamed Mendaci