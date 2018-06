Signature d’un contrat entre Sonatrach et trois sociétés étrangères : Augmentation des capacités de réinjection de gaz

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé hier à Alger un contrat d'augmentation des capacités de

réinjection de gaz avec des sociétés indonésienne, espagnole et italienne. Il s'agit des sociétés, respectivement, indonésienne des hydrocarbures Pertamina, espagnole Talisman (filiale de Repsol) et italienne Bonatti.

D'un montant de 85 millions d'euros avec une durée de réalisations de trois années, ce contrat porte sur l'augmentation des capacités de réinjection de gaz au niveau du champ pétrolier de Menzel Ledjmet nord. Le Total d’investissement prévu pour la phase IV de ce projet est de l’ordre de 430 MM$. Pour rappel, l’Association SH/PAEP et Talisman a déjà signé plusieurs contrats tels que les travaux de génie civil avec l’entreprise Entrepose Algérie les Installations de Surface avec EPPMSA, les Services Intégrés du Forage (IDS) avec Sahara, et le Workover Rig Services avec Tassili. L’objectif de ce contrat est d’augmenter le niveau de production actuel des champs de Menzel Ledjmet Nord (MLN) qui est de l’ordre de 17 000 barils/jour à environ 30.000 barils/jour d’huile dans des conditions optimales d’exploitation et de sécurité. Ce projet s’inscrit dans la phase IV du développement du champ pétrolier Menzel Ledjmet Nord (MLN), dans le Sahara central de l’Algérie. Cette phase de développement des champs de MLN & Satellites, prévoit l’amélioration de la récupération des réserves d’huile, à travers la réalisation d’un programme des travaux qui comprend l’augmentation de la capacité d’injection de gaz de 6,4 MM Sm3/j à 7,8 MM Sm3/j à travers l’installation de nouveaux équipements, le forage de 20 nouveaux puits ainsi que des travaux de Workover sur 15 puits. Ce document a été signé par le directeur de la division Associations de Sonatrach, M. Farid Djettou, le directeur général international exploration-production de Pertamina, M. Djoko Imanhardjo, le directeur général de Talisman, M. Didier Wolszczowski, et le directeur commercial Oil and Gaz de Bonatti, M. Mario Portapuglia.