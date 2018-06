Promotion du tourisme : Valoriser les atouts naturels

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a appelé, hier à El-Tarf, à valoriser les potentialités naturelles de la wilaya et les investissements engagés dans la promotion du tourisme. S’exprimant au niveau de la plage Messida, relevant de la commune d’Oum T’boul, où le plan d’aménagement de la Zone d’expansion touristique (ZET) de la région de Messida a été présenté, le ministre a soutenu que les atouts naturels existants à El-Tarf, entre forêts, plages et lacs, ainsi que les projets touristiques lancés dans cette wilaya «peuvent contribuer à propulser la wilaya en une destination touristique privilégiée». Il a souligné, dans ce contexte, que les différentes opportunités qu’offre la ZET de Messida, appelée à fournir, à court terme, 2.678 lits et 5.672 postes d’emploi. Évoquant les efforts déployés par l’État dans le cadre de l’investissement touristique, M. Benmessaoud a insisté, lors de l’inspection des travaux de réalisation de quatre hôtels à Sidi Belgacem, Aïn Assel et El-Kala sur la mise à niveau de ces structures d’accueil devant offrir, dès l’été 2019, plus de 5.000 lits, selon les explications fournies. Le ministre a également rappelé que 6 hôtels, à l’échelle nationale, d’une capacité de 6.800 lits, ont été réceptionnés au cours de cette année, indiquant que 780 autres projets similaires totalisant 101.000 lits «renforceront les infrastructures existantes à partir de la saison estivale prochaine». Lors de sa visite de l’arborescence de Tonga, dans la commune d’El.Kala, le ministre a mis en exergue l’impératif développement de l’écotourisme et la promotion des produits touristiques par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les travaux de réhabilitation et d’expansion de l’hôtel El-Mordjane (commune d’El- Kala) ont été également inspectés par Abdelkader Benmessaoud, qui a insisté sur la qualité des travaux de cet ouvrage devant être mis en service dès l’été 2019. Le ministre, qui a présidé, dans la commune d’Aïn Assel, une cérémonie de remise de quatre autorisations d’exploitation de forêts récréatives, a exhorté les bénéficiaires de veiller à conserver le cachet naturel de ces sites. Au nouveau port d’El-Kala, la délégation ministérielle a visité les différents stands de l’artisanat, avant d’assister à un défilé inaugurant la saison estivale.