Parc hôtelier : Moderniser l’offre

L’hôtellerie doit s’adapter avec un produit personnalisé et une qualité de service qui répondent aux attentes afin de créer des relations durables et fidéliser le client. L’évolution technologique est aussi une formidable opportunité pour l’hôtellerie et le secteur touristique, dès lors que nous anticipons et se construisent des nouvelles offres produits répondant aux besoins des clients. C’est un peu cette vision qui caractérisera les 5es Journées Internationales Marketing Hôtelier, qui auront lieu sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, les 27 et 28 juin à Alger, à l’initiative de RH. International Communication. Selon les organisateurs, cette édition se distinguera par une participation d’experts, outre celle des nationaux, elle sera aussi africaine et européenne. Il s’agit d’experts gabonais et sénégalais qui exposeront leurs expériences dans le marketing hôtelier et la formation. Des journées qui profiteront, à l’instar des principaux acteurs de ce secteur, notamment ceux des établissements hôteliers, écoles de formation touristique, fédérations nationales d’hôtellerie, agences de voyages, étudiants et médias. Elles mettront en avant l’évolution technologique qui entraîne de nouveaux moyens de recherche d’information. Sans omettre l’émergence de concepts d’hébergement innovants, proposant une offre produit de plus en plus développée et ciblée, tout comme le développement croissant du digital, incluant les réseaux sociaux et les sites communautaires impliquant une réflexion profonde qui doit être menée par chaque professionnel hôtelier. Elles saisiront cette occasion pour rappeler que cette réflexion doit porter sur la nécessité de moderniser l’offre hôtelière, d’avoir un vrai dynamisme commercial, de promotion et d’attractivité des offres commerciales.