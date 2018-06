Transporteurs de marchandises : La Tunisie impose une taxe

La Tunisie vient d’instaurer une taxe d’accès à son territoire aux Algériens. D’un montant de 200 dinars tunisiens, soit l’équivalent de 14.000 dinars algériens, cette taxe, précise-t- on d’emblée, ne s’appliquera que sur les camions transporteurs de marchandises.

En effet, les touristes algériens qui, comme de coutume, ne sont que nombreux à se rendre en Tunisie à chaque saison estivale , ne sont concernés ni de près de loin par cette taxe.

Selon le porte-parole des douanes tunisiennes, Haythem Zannad, cette mesure, décidée dans le cadre de la loi de finances 2018, est liée à une procédure de contrôle des marchandises passées sous «rayons X».

Dans sa déclaration pour le site internet tunisien Business News, le responsable explique que cette nouvelle taxe imposée «concerne exclusivement les transporteurs de marchandises, suite aux charges importantes engendrées par l’utilisation de ce matériel d’inspection».

À travers cette mesure, le gouvernement tunisien vise à alléger ses dépenses, en faisant participer tous les transporteurs concernés par cette disposition, y compris les citoyens tunisiens. Notons que cette taxe est entrée en vigueur à partir de dimanche 3 juin 2018, au niveau de tous les postes de passages terrestres à la frontière algéro-tunisienne. L’intervenant précise, par ailleurs, que les bus et les véhicules touristiques ne seront soumis à aucune taxe.

Pour sa part, le représentant à l’ambassadeur de Tunisie à Alger, Choukri Lataief, a indiqué, dans une déclaration à la presse, qu’il ne s’agissait pas d’une taxe, «mais plutôt des frais de service douaniers qui, en fait, ne concernent que les camions transporteurs de marchandises qui devront franchir le territoire tunisien».

«Ces transporteurs, précise le responsable à l’ambassade de Tunisie, sont désormais tenus de payer cette somme, pour passer au scanner.»

Selon lui, ces frais n’ont aucun impact, puisqu’ils sont inclus dans le contrat conclu entre deux opérateurs, précisant que le scanner est un service qui se paye.

Rappelons que les autorités tunisiennes avaient décidé, en 2015, d’imposer une taxe de 30 DA tunisiens, soit l’équivalent de 2.350 DA, aux véhicules en provenance d’Algérie, avant de se rétracter, suite au mécontentement manifesté par de nombreux touristes algériens qui ont fait de la Tunisie leur première destination touristique.

En effet, plusieurs milliers de touristes algériens se rendent, chaque année, en Tunisie pour passer leurs vacances. Devenue une destination des plus séduisantes et des plus concurrentielles, la Tunisie continue d’attirer de plus en plus de touristes, des Algériens notamment. Pour l’année 2017, pas moins de 2.5 millions d’Algériens ont visité ce pays voisin. Un nombre qui ne cesse d’augmenter, puisque en 2016, plus de 1.8 million d’Algériens s’y sont rendus.

Selon les autorités tunisiennes, ce chiffre représente le tiers des touristes qui se sont rendus en Tunisie au cours de l’année précédente, d’où l’importance qu’accordent les Tunisiens à la clientèle algérienne.

Kamélia Hadjib