Stockage de céréales : Renforcer les capacités

Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a inauguré, hier à Constantine, un silo à blé d’une capacité de stockage de 50.000 tonnes, dans la commune d’El-Khroub.

Construit en béton armé, l’ouvrage fait partie d’un ensemble de 9 silos, d’une capacité totale de 3,5 millions de quintaux, dont la réalisation a été confiée par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), à l’entreprise chinoise GmesSgonaz, pour un montant de plus de 22 milliards de dinars. Au sujet de cette entrée en service, M. Bouazghi a déclaré : « Ce silo va permettre d’augmenter la capacité de stockage de la wilaya de Constantine, d’autant plus que la campagne moissons-battages de cette année s’annonce prometteuse. D’ici la fin août au maximum, un autre silo devra être inauguré à Bouchegouf, dans la wilaya de Guelma. En tout, cinq silos seront livrés, cette année, les quatre autres le seront l’année prochaine .» Le ministre a, par ailleurs, saisi l’occasion pour apporter certains éclaircissements concernant la polémique entourant la réalisation par la société mixte formée par l’entreprise publique Batimetal et l’italien Borghi de 30 silos métalliques, d’une capacité de 5 millions de quintaux, toujours pour le compte de l’OAIC. «Il s’agit d’un projet qui connaît malheureusement un retard considérable et dont la réalisation se déroule dans des conditions déplorables. Nous avons tenu plusieurs réunions avec les responsables de Batimetal, qui est le fer de lance de la société mixte, mais, jusqu’à maintenant, le taux de réalisation n’a pas dépassé les 21%, ce qui a entraîné une prolongation des délais de 30 à 60 mois.

Actuellement, nous sommes en train d’étudier différentes possibilités afin de dépasser cette situation, laquelle ne sert ni les intérêts de l’OAIC ni l’économie nationale, et retarde grandement la mise en œuvre de la feuille de route que nous avons tracée, car nous comptions sur la réception d’au moins dix de ces silos», a-t-il indiqué.

M. Bouazghi est également revenu sur une autre polémique, celle ayant trait au renvoi de la pomme de terre locale exportée en Russie, lequel serait dû à leur contamination par les pesticides : «Il y a une utilisation conventionnelle des pesticides dans le cadre de l’amélioration des produits agricoles, laquelle subit un contrôle strict de la part des autorités phytosanitaires. Après, en cas d’abus, il y a des lois qui régissent cet aspect.

Cela dit, beaucoup de produits sont retournés pour diverses raisons, ce sont des choses qui arrivent, mais soyez sûrs que nos services sont à la hauteur de leur tâche.» Au cours de sa tournée, M. Bouazghi a visité deux exploitations agricoles privées, à Ouled Rahmoune et à Aïn Smara, avant d’inaugurer, dans la commune de Beni Hamiden, des silos à blé réalisés par un opérateur local spécialisé dans la transformation des pâtes alimentaires.

Issam Boulksibat