Adoption des deux projets de loi relatifs à la justice militaire aux lois des finances : Asseoir les fondements de l’Etat de droit

Le siège de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) a abrité hier une séance plénière présidée par M. Said Bouhadja, en présence des ministres des Finances et des Relations avec le Parlement ainsi que du représentant du ministère de la Défense nationale. Les travaux de la séance qui a été consacrée au vote du projet de loi organique des lois de finances et du projet de loi portant Code de justice militaire, ont été couronnés par l’adoption de ces deux textes à la majorité.

En effet, les voix des députés se sont traduites par le «oui», lors du vote du projet de loi organique des lois de finances. A cette occasion, le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouia — après avoir remercié le président de l’APN «pour les facilités accordés pour tous» et la composante de la commission des finances et budget de l’APN qui a «fait preuve de dévouement dans son travail» mais aussi « l’ensemble des députés» — a notamment souligné que ce projet de loi vient, en fait, «en consécration des dispositions de l’article 141 de la Constitution» qui évoque la promulgation d'une loi organique aux lois de finances.

Il convient de signaler dans ce contexte que ce texte qui a pour objectif de «moderniser l'assise juridique du budget de l'Etat et à consolider la relation entre le gouvernement et le Parlement sur ce dossier», s’avère indispensable puisque «la loi de 1984 relative aux lois de finances, qui a le caractère de simple loi ordinaire, est aujourd'hui dépassée eu égard aux réformes politiques et économiques intervenues depuis près de deux décennies».

Le caractère de loi organique s'impose également sur le plan juridique pour être en conformité avec les dispositions de la Constitution révisée en 2016. Il faut savoir que cette loi organique compte de nombreuses dispositions, à l’image de «la définition d'un cadre budgétaire triennal mis à jour chaque année ; ce qui est à même de donner davantage de prévisibilité à la gestion du budget de l'Etat. Ainsi donc, les délais de présentation de la loi de règlement budgétaire (loi qui fait ressortir les conditions d'exécution du budget général de l'Etat d'une année précise ainsi que l'état d'exécution effective des crédits sur la même année) seront «graduellement» réduits d'un exercice de trois années actuellement à un exercice antérieur d'une année. Cela dit et en raison des préparatifs préalables qui sont, il faut le dire, importants, la mise en œuvre des dispositions contenues dans ce projet de loi organique ne se fera qu'à partir de 2022 pour la loi de finances de 2023. Par ailleurs, ce projet de loi permet également d’optimiser la relation entre le gouvernement et le Parlement autour du dossier du budget de l'Etat, ce qui ajoutera «un surcroît de transparence dans la gestion des finances publiques». Il faut savoir que les propositions d’amendements étaient au nombre de 46, dont deux pour la révision du contenu des articles 14 et 33 et 44 autres propositions d’amendement inhérents à la reformulation des termes utilisés dans autant d’articles de loi de ce texte qui a désormais obtenu le quitus de la majorité des députés. Il est à noter, qu’il s’agit d’un texte qui définit le cadre général dans lequel s'inscrivent les lois de finances ainsi que les modalités relatives à leur préparation, à leur adoption et à leur exécution. Ce projet de loi introduit un nouveau cadre de gestion des deniers publics en consacrant le principe de la gestion axée aux résultats, basé sur l'efficacité et les résultats enregistrés au vu des objectifs fixés.

Aussi et comme cela a été bien mis en évidence, ce texte vise deux objectifs principaux. Il s’agit, en l’occurrence de la réforme du cadre de la gestion publique pour l’orienter vers les résultats et la recherche de l’efficacité, et du renforcement de la transparence des informations budgétaires.

A signaler, enfin, lors du vote de ce texte, le Parti des travailleurs (PT) s’est opposé aux dispositions du projet de loi, au moment où le RCD s’est abstenu de voter.



3 amendements au projet de loi relatif à la justice militaire



Autre texte, proposé à l’appréciation des membres de la chambre basse du Parlement, le projet de loi relatif à la justice militaire a été adopté à la majorité lors de cette séance plénière présidée par Said Bouhadja, président de l'APN, en présence du ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda et du représentant du ministère de la Défense nationale.

Trois amendements au texte de loi, à savoir : les articles 45, 46 et 52, ont été introduits par la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés dans l’objectif de «consacrer la terminologie contenue dans le code de procédure pénale» et de «réaffirmer que la justice militaire, qui n'est pas une justice exceptionnelle, s'inscrive au sein de la justice nationale et demeure soumise au contrôle du tribunal militaire». S’exprimant à l’issue du vote, le ministre des Relations avec le parlement, M. Mahdjoub Bedda, a déclaré que «l'adoption du projet de loi traduit le soutien, loyal et responsable, des représentants du peuple à leurs institutions constitutionnelles, et constitue l'un des principaux facteurs de resserrement des rangs et de consolidation de l'unité nationale».

Le ministre a également salué les efforts du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ministre de la Défense nationale, Chef suprême des Forces armées, pour avoir renforcé les capacités de l'armée qui «demeurera une barrière à toute atteinte à la sécurité et à l'unité de notre territoire». Il a également mis en relief les importants efforts déployés par le Chef de l’Etat et son combat en vue de «soutenir les bases de la bonne gouvernance et asseoir les fondements de l'Etat de droit et de loi, à travers la consécration des principaux piliers de la justice algérienne et la consolidation des droits des personnes, en adéquation avec les normes internationales des droits de l'homme ».

Poursuivant ses propos, M. Mahdjoub Bedda a salué «les efforts soutenus et les réussites réalisées par le Haut Commandement de l'ANP et à sa tête le général de corps d'Armée, M. Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, ainsi que tous les officiers, cadres et personnels de cette institution, qui est source de fierté pour tous les Algériens».

Aussi, il a affirmé que les résultats réalisés sur le terrain par l'ANP, grâce aux orientations du Président de la République, doivent être «un facteur d'unité et de consensus entre les enfants de cette patrie qui jouit aujourd'hui de la paix et de la stabilité». Il convient de rappeler que le texte vise à la consécration du droit des justiciables à un procès équitable à travers le respect des règles et normes régissant les différentes étapes de la poursuite du procès en matière pénale, ainsi que la concrétisation du principe du double degré de juridiction avec la création de juridictions militaires d'appel à cet effet, ce qui représente une application expresse de l'article 160 de la Constitution. Il vient aussi dans le souci de la mise en conformité avec les lois de la République, «en préservant la spécificité des jugements militaires et en respectant les mêmes principes et procédures régissant les juridictions de Droit commun, et ce sous le contrôle de la Cour suprême».



Règlement intérieur de l’APN : la question tranchée ultérieurement



A retenir, par ailleurs, l’examen du projet de loi portant règlement intérieur de l’APN a été reporté pour la prochaine session prévue après l’été. L’annonce a été faite hier, par M. Saïd Bouhadja, président de cette institution, qui s’exprimait en réponse à une préoccupation émise par le député Mustapha Nouassa du parti TAJ. D’ici là, c’est le texte en vigueur qui régira l’activité des députés, de même qu’il sera procédé au renouvellement des instances de l’Assemblée, selon les dispositions du texte en vigueur, précise le président de l’APN.

Pour rappel, il a été procédé au retrait du texte pour arriver à un large consensus sur la question.

Synthèse

Soraya Guemmouri