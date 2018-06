Gaspillage alimentaire : Le pain dans les… poubelles !

Durant ce mois de ramadhan, les mauvaises habitudes s’installent. C'est bien affligeant de constater, lorsque l’on sillonne les rues de la ville de Mascara et les autres localités de la cité de l’Émir, le nombre de sachets en plastique pleins de reste de pain garnissant les trottoirs, qui nous laisent pantois. les ménages gaspillent beaucoup de produits alimentaires, notamment le pain ; des baguettes entières finissent dans les poubelles et cela est dû à la surconsommation durant ce mois sacré.

Pour s’en rendre compte, il suffit de jeter un œil dans les poubelles qui débordent chaque jour d’aliments de toutes sortes.

En outre, interrogés, plusieurs citoyens ont indiqué que le pain est considéré comme un aliment vital et malgré cela, ils persistent à gaspiller de grandes quantités de produits de panification.

Dans plusieurs quartiers populaires de la ville de Mascara, tels que Bab Ali, la gare, faubourg Faidherbe et d’autres quartiers des autres localités de la wilaya, l’on constate le même phénomène habituel, ces nombreux et inévitables sachets en plastique remplis de restes de pain, de baguettes entières parfois, jetés au coin d’une rue ou au milieu d’ordures attendant d’être ramassés.

D’autres personnes interrogées ont indiqué que durant le mois de Ramadhan, les citoyens ont tendance à vouloir satisfaire leurs envies. Par ailleurs, certaines sources avaient estimé que la quantité du pain consommée avait triplé par rapport aux autres jours de l’année dernière même si ce mois est caractérisé, en réalité, par une baisse de consommation de tous les produits alimentaires. Malheureusement, les deux tiers du pain produits sont jetés dans les poubelles. En réaction à cette situation, les associations ont lancé des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens sur les dangers de ce phénomène qui gangrène la société.

Certains parmi les plus avertis nous disent que revaloriser ou proposer la levée de prix de la baguette pour mettre fin au grand gaspillage de cet aliment subventionné par l’Etat demeure la meilleure solution à leurs yeux, car le consommateur ne prendra conscience de ce phénomène de gaspillage qui prend de l’ampleur durant le ramadhan que lorsque l’on touche à son porte monnaie.

Une seule question : Pourquoi un tel gâchis et comment éviter ce gaspillage alimentaire ? Aussi, les seuls bénéficiaires de ce phénomène des temps modernes sont les éleveurs de cheptel qui trouvent ainsi une nourriture à moindre coût face à la cherté de l’aliment du bétail, d’une part, et les récupérateurs de pain rassis, un nouveau créneau qui rapporte et exercé par des enfants en cette période de fin d’année scolaire.

Il est recommandé de n’acheter que la quantité consommée durant la journée, particulièrement pour les deux repas. Et le pire c’est pendant le mois sacré du ramadhan quand l’odeur du pain chaud attire les ventres vides, doublant l’achat de ces baguettes dont on ne consommera qu’une infime partie où durant cette période assez spéciale les yeux deviennent plus gros que le ventre.

Enfin, il est à rappeler que le gaspillage alimentaire est un phénomène, un fléau même, des générations d'aujourd’hui puisque leurs parents ne jetaient rien, et c’est pourquoi il faut changer de comportement et apprendre à faire des achats raisonnés pour tous les produits alimentaires, et c’est toujours le portefeuille qui trinque fatalement en l’absence d’une culture de consommation, nous explique cet homme averti, technicien en agriculture en retraite, Voila une donnée qui donne froid dans le dos, lorsque l'on sait que des milliers de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim.

Chaque année, en Algérie, des millions de tonnes de pain seraient gaspillés. Durant le mois sacré de ramadhan, nous jetons des baguettes de pain non consommées, se désole l’Association partage et récup ayant pour but de récupérer le surplus de pain des boulangeries pour le donner à des organismes solidaires.

A. Ghomchi