Marché de solidarité de l’UGTA : Grande affluence

Le marché de proximité organisé par l'Union nationale des travailleurs pour ce mois de Ramadhan devient une alternative pour les moyennes et petites bourses. Cette expérience, très appréciée par la population et qui a fait son apparition en 2014, vise à répondre à la demande croissante des citoyens durant cette période.

Installé près des immeubles de la place du 1er-Mai d'Alger au niveau de l’esplanade de la centrale syndicale, le marché a ouvert ses portes le premier jour du ramadhan et connait une grande affluence de consommateurs algérois. Femmes, hommes, jeunes, moins jeunes sont tous au rendez-vous. Munis de caddy ou de couffin, les visiteurs sillonnent les allées de l’esplanade de l’UGTA. De part et d’autre, des étals où sont exposés des produits de large consommation, suscitent la curiosité des ménagères, en grand nombre et fidèles à leur marché de solidarité. L’initiative vise à mettre à la disposition du citoyen des espaces de commerce avec des prix raisonnables, de promouvoir la production nationale puisque des entreprises publiques et privées se partagent les chapiteaux dressés à cet effet». Les prix proposés dans ce marché de proximité concordent avec nos bourses, et c'est une très bonne initiative surtout pour ce mois sacré», soulignent des habitants du quartier venus faire les courses du jour. «L'offre est très variée pour les pâtes alimentaires, les boissons ainsi que pour les produits laitiers ; il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses», atteste une cliente. Pour ce qui est des vendeurs, ils expliquent l’accessibilité des prix des produits alimentaires par le fait qu’ils soient proposés à des prix d'usine. «Nous proposons ici des prix pratiqués à la sortie d'usine. Il n'y aucun bénéfice», explique le représentant d’une marque de fromage, qui indique que c'est une démarche purement humanitaire, pour une durée spécifique. Pour les viandes blanches portant le label «né et élevé en Algérie», l'offre de l'Onab est disponible en quantités suffisantes pour le poulet congelé qui est proposé à 260 DA/kg. «Je suis rassuré quant à la qualité de la viande» nous dira une mère de famille.



Les prix des fruits et légumes encore trop élevés



Ce sont les étales des amandes et autres produits pour la préparation des gâteaux de l’Aïd qui avaient la côte en cette troisième semaine du ramadhan. Les amandes locales sont cédées a 1700 DA au lieu des 2.000 et plus ailleurs.

Un kilo d’amandes importées est vendue quant a elle a 2.100 DA au lieu des 2.800 DA au niveau des autres commerces .Quant à l'huile de table, la margarine, la semoule, la farine, les pois chiches, les pâtes, les jus et les fromages, ils sont cédés à des prix d'usine, indiquent les organisateurs de ce marché de proximité. Trois paquets de farine par exemple coûtent 150 DA, au lieu de 180 DA chez Safina, et la semoule à 90 DA au lieu de 111 DA le kilo. «Une différence de 10 à 20 DA seulement pour certains produits, c’est vraiment rien. 5 litres d’huile Safia coûtent 555 DA, contre 558 DA à l’extérieur, ce n’est pas beaucoup», confie une consommatrice qui n’a pas caché sa déception. Mais elle reconnaît toutefois que ce marché, qui durera tout le mois de ramadan, vaut quand même le détour. Certains produits tels que les boissons, sont proposés à des prix jugés «abordables» par certains consommateurs. Un litre de jus Ngaous coûte 65 DA au lieu de 85 DA hors ramadhan. Cependant les étales des fruits et légumes n’attirent pas foule puisque la différence des prix n’est pas significative à l’exception de la pomme de terre. Ce tubercule est cédé à 40 DA le kilogramme, alors qu’il est vendu à plus de 60 DA dans les marchés et autres magasins, ce qui explique la grande affluence des citoyens. Les fromages aussi sont les stars avec une variété inégalée de marques qui attestent de l’intérêt accordée à cette filière. En déambulant à travers les différents stands du marché, nous avons, en effet, remarqué beaucoup de nouvelles marques.

Notons aussi que d’autres marques de produits proposent carrément des packs avec, par exemple, un mélange d’une boîte de lait, d’une bouteille de lben et une boîte de jus à 250 DA ou encore 4 boîtes de lait UHT à 300 DA, 2 litres de jus en boîte à 170 DA et en bouteille à 220 DA, etc.

Sous le slogan «Produisons et consommons algérien», ce marché de solidarité ne désemplit pas et attire de plus en plus de clients à chaque ramadhan. D’année en année, il suscite un engouement des ménages et drainent un grand nombre de citoyens, de même qu’ils contribuent à un équilibre des prix durant ce mois sacré.

Farida Larbi