1re édition d’El-Hadra El-Aïssaouia d’Annaba : La place Bathat Sidi Cheriet à l’honneur

Ils étaient nombreux, vendredi soir, à la place Bathat Sidi Cheriet de la vieille ville de Annaba, à assister à la première édition de la manifestation «El Hadra El Aissaouia». Organisée à l’occasion de la tenue des soirées artistiques et musicales durant ce mois sacré de Ramadhan, El Hadra El Aissaouia a drainé un public nombreux dans la place Bathat Sidi Cheriet jouxtant l’illustre mosquée «El Bey», en présence des autorités locales, à leur tête le wali Mohamed Salamani, au grand bonheur des amoureux des viellées nocturnes en quête de repos et de fraîcheur après la rupture du jeûne. Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes ont investi la place mythique de la vielle ville où ils ont apprécié les chants et musique des Aissaouas en donnant libre court à des scènes de danse avec art et spiritualité. Les youyous, qui fusaient des quatre coins de la place Bathat Sidi Cheriet (place d’armes), donnaient à l’évènement tout son charme et la place qu’occupent le chant et la musique aissaoui dans le terroir national. El Hadra qui fut longtemps le symbole de la manifestation mystique et folklorique de la ville d’Annaba par l’interprétation de ces grands morceaux religieux, par les Aissaouas, a toujours créé une ambiance exceptionnelle soutenue par des applaudissements chaleureux. Interrogé en marge de cette manifestation culturelle , l’imam de la zaouïa de Sidi Brahim Ben Toumi et chef spirituel de la confrérie de la Tariqua El Allaouia, El Hadi Tarcha, a estimé qu’après une longue absence, cette Hadra revient dans la ville du jujube avec toute sa beauté, sa spiritualité et sa force, précisant que la cité a toujours vécu des moments religieux intenses surtout en pareille circonstance, tel que le ramadhan et le mouloud. Selon lui, Annaba renait de ses cendres à travers ce patrimoine immortel o combien fort et symbolique, qui, grâce à lui, Annaba et les habitants de la cité ont toujours vécu dans la quiétude et la tranquillité. Lui succédant, le président de l’association des anciens Aissaouas de la ville d’Annaba, El hadj Nacereddine Adjili, a mis l’accent sur la nécessité impérative de préserver la musique et la chanson soufies de l’oubli. Notre association, créée en janvier 1970, œuvre justement à sauvegarder et à valoriser ce patrimoine qui représente un des aspects importants de la culture algérienne et universelle afin de le transmettre à la génération future, a souligné, El Hadj Adjili. Par ailleurs, la confrérie de la Tariqua Allaouia de la vieille ville sera inaugurée après l’aïd. Cette dernière a connu une opération de réhabilitation et de rénovation, a fait savoir Nacereddine Adjili. Plusieurs associations de Aissaouas, issues de la ville de Annaba, rassemblées dans la place Bathat Sidi Cheriet, ont animé cette Hadra qui a permis au public de passer d’agréables moments et de s’épanouir le temps d’une soirée inoubliable. Il convient d’indiquer que plusieurs organismes et institutions tels les directions de la culture, l’APC de Annaba et la wilaya, ont contribué à l’organisation de ce rendez-vous culturel qui occupe une place particulière dans la vie des Annabis.

B. Guetmi