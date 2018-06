Cinémathèque : Réouverture prochaine des salles de Batna et de Constantine

Les salles de répertoire de la Cinémathèque algérienne à Batna et Constantine seront rouvertes au public avant la fin du mois en cours, a annoncé, à Oran, le directeur du Centre algérien de la cinématographie (CAC), Lyès Semiane.

Les salles «Aurès» de Batna et «Ennasr» de Constantine ont été restaurées pour être à nouveau opérationnelles à l'échéance indiquée, a précisé M. Semiane, dimanche soir, en animant une conférence dans le cadre des «Soirées ramadhanesques» de l'Institut de développement des ressources humaines (IDRH).

«Avec la réouverture de ces deux structures, la Cinémathèque algérienne comportera au total 13 salles opérationnelles à travers le territoire national», a-t-il signalé, lors de cette rencontre qui a réuni des cinéphiles, universitaires et cadres du mouvement associatif. «Toutes ces salles de répertoire comprennent chacune en moyenne 400 places et fonctionnent au rythme de deux à trois séances de projection par jour», a affirmé M. Semiane.

Il a également fait savoir que la salle d'Alger sera prochainement dotée d'équipements modernes de projection en «DCP» (Digital Cinema Package) offrant une meilleure qualité d'image et de son. Trois salles de répertoire ont déjà bénéficié de cette action de modernisation, a-t-il rappelé, citant celles d'Annaba, Béjaïa et Oran.