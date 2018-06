Concert du groupe italien Radiodervish à la salle Ibn Zeydoun : Ode d’amour à la méditerranée

Le groupe italien Radiodervish a animé, dimanche soir, à la salle Ibn Zeydoun d’Alger, un concert d’exception en présence d’un nombreux public. A l’occasion de la présentation en avant-première internationale de leur dernier album « Il sangre e il sale », les Radiodervish ont fait sensation grâce à la force du verbe et la douceur de la mélodie pour l’amour de la méditerranée. Organisée par l’institut culturel italien en présence de l’ambassadeur de l’Italie en Algérie, Pasquale Ferrera, la première partie du concert a été assurée par le groupe du jeune artiste « Abdou el gnaoui » qui a chauffé le public d’un florilège de chansons du style reggae et gnaoui, à l’exemple de « Si je ne serai plus là, tu seras toujours mon Algéria » ou bien

« Nous voulons liberté », avant d’enchaîner avec d’autres reprises du patrimoine chaàbi comme « Anaya berrani ghrib » ou encore « in kounta achik ». Place au groupe italien Radiodervish dont la musique se classe dans le registre folk, pop ou même musique du monde. Et c’est ce concept que dégage ce groupe à plusieurs aspects, surtout des langues sur lesquelles reposent les textes profonds des chansons et qui sont principalement l’italien et l’arabe, mais aussi le français et l’espagnole. Pour le dernier album intitulé « Il sangre e il sale » (le sang et le sel) en sabir, une langue des temps perdus, une sorte d’esperanto utilisée jadis par les voyageurs et les commerçants pour communiquer, le leader du groupe, Nabil Salameh, déclame des poèmes avec beaucoup de délicatesse pour l’amour de la méditerranée. « Cet album porte une nouvelle image de l’Italie, un pays multiculturel et pluriel dont la devise de notre groupe. Je suis d’origine palestinienne et je suis né au Liban, je pense que la multiculturalité est un facteur fondamental dans l’espace méditerranéen qui est un espace partagé par plusieurs civilisations, langues, histoires et cultures », a souligné Nabil Salameh. Les mélodies moyen-orientales soutenues par un trio d’archets, par un piano et des rythmes de percussions s’inscrivent tout droit dans la grande tradition de la musique arabe. Cet entrelacs sonore entre les différentes cultures musicales de la Méditerranée rend les Radiodervish uniques dans le panorama de la world music et en même temps innovateurs dans le registre de la musique d’auteur italienne.Le groupe a interprété dans le registre folk, pop, voire meme world music, des chansons aux textes puissants, à l’exemple de «Ithaca», dont le titre repose sur l’île grecque éponyme de l’odyssée d’Homère, et qui symbolise le voyage et l’aventure. Une autre chanson a beaucoup plu au public présent, il s’agit de

«Centre d’el mundo», une déclaration d’amour à la méditerranée où l’artiste aspire à un vivre ensemble égalitaire avec dignité et fraternité.

Les Radiodervish naissent à Bari en 1997 d’une fusion artistique entre Nabil Salameh et Michele Lobaccaro qui travaillaient déjà ensemble dans un groupe précédent, Al Darawish.

Les différences culturelles de leurs origines a donné vie à des chansons qui deviennent des petits laboratoires pour poser ponts et passages musicaux entre Orient et Occident.

Kader Bentounès