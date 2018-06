Soirée « voyage » à l’Opéra d’Alger : Manel Gharbi et Zied Gharsa régalent les passionnés de la musique savante

Le chanteur et compositeur tunisien Zied Gharsa et la chanteuse d’opéra et interprète de hawzi Manel Gharbi ont animé, dimanche soir à Alger, un concert de musique andalouse, dédié aux chants malouf, rendu devant un public émerveillé et passionné par la musique savante.

Après Annaba, Constantine, Biskra et Tlemcen, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh est la dernière station où le rossignol du malouf tunisien Zied Gharsa a achevé sa tournée artistique en Algérie. Une station inoubliable où l’hôte de l’Algérie a embarqué ses fans algérois dans une croisière de mélodies inouïes.

Baptisée «Voyage», cette soirée, organisée par l’Opéra d’Alger dans le cadre de son programme de ce mois sacré, a été partagée avec Menel Gharbi, où la poésie rimait avec récital andalou, inspiré de contes de fées et de riches mélodies arabo-andalouses, nouba, hawzi, malhoun et madeh.

Les ministres de la Culture, Azzedine Mihoubi, et de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, ainsi que l’ambassadeur de Tunisie en Algérie, Abdelmadjid Ferchichi, ont assisté à ce concert

La première partie de la soirée a été entamée par la ravissante Manel Gharbi qui a gratifié un public conquis de chants hawzi et de parties de «nouba» (Raml Maya).

Accompagnée d'un orchestre des plus émérites, composé d'une pléiade de musiciens, cette artiste, issue notamment de l’association de musique andalouse El Inchirah, aux multiples facettes, a émerveillé les présents avec son élégance. Habillée d’une très belle tenue traditionnelle, à l’image de sa grâce, la cantatrice du style andalous avait animé cette première partie de cette soirée durant laquelle elle a interprété en solo et au piano «Ya Qawmou ma» dans le style de la «nouba raml el maya», pour enchaîner avec «La dali charb el aächya» dans le style «Inqilab Raml el maya» et «Ba hasti bari» dans un Insiraf Raml el maya awal et le titre «Lahib chamsi saeil» dans un Insiraf Raml el maya tani. pour finir son numéro en beauté, elle a complètement changé de style avec des Kh’lassate avec les titres «Aächyatoune», «Qoum tara».

Sur un autre registre et dans le style hawzi, Manel a interprété quelques titres qui n’ont pas laissé les présents indiférents. avant de céder la place Gharsa, elle a flambé la salle avec de célèbres titres tels que «Ach marsouli hadatni aäl aädra» dans sa version intégrale du cheikh Bensala.

En deuxième partie de cette soirée, qui s’est prolongée jusqu'à une heure tardive de la nuit, Zied Gharsa a enchanté le public algérois par une palette de pièces rendues dans le genre hawzi.

Tant attendu par ses fans, le rossignol du malouf tunisien Zied Gharsa a flambé le public dès son apparition sur la scène de la majestueuse salle de l’Opéra d’Alger. Youyous et applaudissements des plus nourris, telle est la façon avec laquelle le public a reçu sa star maghrébine. Un pur moment qui reflète sans doute l’attachement d’un public mélomane au patrimoine musical tunisien, majestueusement maintenu par l’une des figures illustres du malouf. Emu, ce dernier a, comme à l’accoutumé, gratifié l’assistance, le temps qu’a duré son spectacle, avec la musique tunisienne authentique, dans une ambiance intime, plutôt familiale. un vent de nostalgie a couvert la prestigieuse salle Boualem-Bessaïeh. Aussitôt, les rangs s’illuminent, jeunes et moins jeunes sont ensorcelés par les sons éthérés de la violoncelle, les caresses de l’archet sur les cordes du violon et les incantations de la darbouqa. Derrière son piano, Zied reprend les refrains immortels et caressants au timbre andalou, berçant les âmes des algérois, qui s’en vont fredonner avec lui leurs titres préférés. sa présence sur scène et sa voix exceptionnelle n’ont pas laissé les spectateurs indifférents. Le rossignol tunisien a entamé son numéro par «Waslet el madina», dans le malouf algérien» et m’dawar hawzi «Haramtou bik nouâassi», «El Balakin» (les balcons), écrite par le poète Ali Ellouati, «Rahal», «Aziez Guelbek», «El Meguiès», et «El Bareh» du feu El Hachemi Guerouabi. La soirée a été clôturée avec brio… un moment féérique lorsque le duo Zied Gharsa et Manel Gharbi ont partagé la scène en interprétant entre autres «Haramtou bik nouaässi» et «Achiq mamhoune», berçant les mélomanes par cette musique andalouse ancestrale et par cette atmosphère féerique mélangeant le malouf tunisien et la musique algéroise.

Sihem Oubraham