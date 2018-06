NA HusseIn-Dey : Raiah s’engage avec le Nasria

Le Nasr Hussein-Dey vient d’engager l’excellent milieu de terrain défensif et capitaine d’équipe de la JS Kabylie, Malik Raiah. Convaincu par le discours des dirigeants nahdistes et par le projet prometteur du club, Raiah a rapidement trouvé un terrain d’entente avec la direction du Nasria. Les deux parties ont convenu d’un contrat de deux ans.

Suite à quoi le joueur a apposé sa signature sur ledit document. Il devient ainsi la seconde recrue du NAHD, en ce mercato estival. Agé de 25 ans et formé à la JSK où il a fait toutes ses classes, Raiah est un bon investissement pour la formation husseindéene, au vu des qualités dont-il dispose.

Pas très à l’aise dans son club de cœur où il estime qu’il n’est pas considéré à sa juste valeur, Malik Raiah a préféré changer d’air. Pour rappel, le NAHD a aussi engagé le meneur de jeu de l'AS Ain M'lila Dib Brahim (24 ans), qui a paraphé un contrat de trois saisons avec le Nasria.

Raiah n’a pas caché sa satisfaction d’avoir atterri au NAHD et affirme qu’il fera de son mieux pour honorer les couleurs Sang et Or, répondre aux attentes des dirigeants, staff technique et supporters et être à la hauteur de la confiance qu’ils ont placée en lui. «Je quitte la JSK avec un pincement au cœur. Se sont les aléas d’un footballeur. Aujourd’hui tu es là, demain tu peut-être ailleurs. Je ne manque pas d’ambition et le NAHD m’offre la possibilité de m’émanciper davantage. C’est un honneur pour moi de porter ses couleurs. Il a enfanté la crème du football algérien.

Je donnerai le maximum de moi-même pour donner satisfaction et mériter la confiance de l’entraineur Dziri Bilel. Je sais qu’au vu de la bonne ambiance et du bon état d’esprit qui règne au Nasria, je ne trouverai aucune difficulté pour m’y adapter», affirme l’enfant de Tizi Ouzou. Il rajoute : «Le fait que le NAHD soit engagé aussi dans la Ligue des Champions africaine est une bonne chose pour le club et pour moi aussi. Les dirigeants m’ont tenu un discours très intéressant qui démontre leurs ambitions croissantes pour le Nasria. On sera appelé à jouer les premiers rôles.

Le NAHD me convient parfaitement. A présent que mon transfert s’est fait. Je profite un peu des vacances avant la reprise des entraînements». Un renfort de choix pour l’équipe nahdiste connaissant l’abattage du joueur sur le terrain.

Mohamed-Amine Azzouz