ES Sétif : Opération recrutement réussie

L’Entente de Sétif est sur le point de boucler son recrutement après avoir engagé pas moins de huit joueurs durant ce mercato d’été. La dernière recrue en date est Habib Bougalmouna, le milieu gauche de l’USMBA qui a paraphé, ce dimanche, un contrat de deux saisons au profit de l’Aigle Noir.

Le milieu offensif de 30 ans arrive dans le sillage de l’ex-gardien de la JSK, Abderrahmane Boultif, Chouaib Debih (ex-ASAM) et Ghecha (Ex-USMB). Ceux-ci viennent s’ajouter aux recrues signées en début de semaine dernière, en l’occurrence Lakroum, Draoui, Ferhani et Readouani.

L’effectif en principe bouclé, sauf recrue de dernière minute. Ainsi, Rachid Taoussi qui a renforcé la barre technique de l’Entente, samedi dernier, après avoir signé un contrat de deux ans, a dirigé ce dimanche sa première séance d’entraînement. Le technicien marocain, qui quitte donc le CRB avec qui il est pourtant lié par un contrat, a tracé un programme de préparation en vue de la reprise des matches de poule de la Ligue des champions d’Afrique.



Redorer le blason de l’Entente



«Je me suis engagé avec l’Entente de Sétif parce que ce club a un projet sportif ambitieux, des joueurs de qualité et tous les moyens pour mener à bien sa mission», a déclaré samedi le technicien marocain en conférence de presse. Rachid Taoussi s’est dit «capable de relever le défi» sétifien à l’issue de sa première séance d’entraînement avec l’Aigle Noir. Rachid Taoussi qui reprend le témoin après une saison pour le moins décevante aura la lourde tâche de présenter une équipe qui a du caractère et de la gueule à l’occasion de la reprise de la compétition. Il faut dire que l’ESS est passée par une saison à mettre aux oubliettes au cœur de laquelle l’équipe a perdu et son efficacité et son style de jeu.

Il est donc attendu du technicien marocain qu’il redore le blason de l’Entente. L’homme se dit confiant. Il assure disposer de tous les moyens pour réussir. Place au terrain, désormais…

Amar Benrabah