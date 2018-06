Amical : Portugal - Algérie : la sélection nationale reprend les entraînements

La sélection nationale a repris, dimanche soir, les entraînements, en vue du match amical contre la sélection portugaise, prévu jeudi à 20h15, à Lisbonne, a indiqué hier la Fédération algérienne de football (FAF).

«La sélection nationale a repris, dimanche soir, l’entrainement au Centre technique de Sidi Moussa au grand complet. Après un repos de 24 h, les joueurs ont rejoint le centre peu avant la rupture du jeûne», a écrit la FAF sur son site officiel. Les joueurs avaient bénéficié d'un quartier libre de 24 heures au lendemain de leur premier match amical, disputé vendredi au stade 5-Juillet (Alger) et perdu (2-3) contre le Cap-Vert. «A 22h00, le sélectionneur national et ses assistants ont convié les joueurs à un briefing au château. Les éléments de la sélection nationale sont revenus sur le match Algérie-Cap Vert (2-3) avant qu’il ne leur soit remis le programme de la préparation allant jusqu’au match du Portugal», a ajouté l'instance fédérale. «Le sélectionneur national a divisé le groupe en deux. Ceux qui ont joué le match face au Cap Vert ont effectué un travail de régénération et de récupération. Ils ont terminé la séance par un tennis ballon et étirements. Les autres ont fait un travail de renforcement musculaire (prévention des blessures) et un travail de puissance aérobie», a précisé la FAF. Le départ au Portugal est prévu dans l'après-midi de mardi. Le lendemain, les Verts animeront une conférence de presse d'avant-match à 18h30. La sélection portugaise prépare le Mondial russe, où elle affrontera entre autres le Maroc, d'où son choix de défier l'Algérie, car considérant que le jeu des Verts se rapproche plus ou moins de celui des Lions de l'Atlas.