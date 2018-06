Escrime, Championnats d’Afrique 2018 (trois armes) : L’Algérie avec 20 athlètes en Tunisie

Vingt athlètes (11 garçons et 9 filles) représenteront l'Algérie aux prochains Championnats d'Afrique d'escrime seniors (trois armes) qui se dérouleront du 5 au 9 juin au Complexe sportif d'El-Menzah à Tunis (Tunisie), a-t-on appris de la Fédération algérienne de la discipline (FAE).

Les sélections algériennes sont relativement jeunes, car majoritairement composées de cadets et de juniors, aussi bien en sabre, en fleuret qu'à l'épée, a précisé l'instance fédérale. En fleuret masculin, l'Algérie sera représentée par le trio Hamid Sintès, Romain Djitli et Salim Heroui, au moment où Yanis Mabed fera office de réserviste. De leur côté, Hicham Maxime, Djibril Moussa et Chérif Kerkaria représenteront les couleurs nationales à l'épée, avec leur équipier Menouar Merki comme réserviste. En sabre masculin, l'Algérie sera représentée par Akram Bounabi, Hamza Kasdi et Mairi Anis, alors que chez les filles, ce sont Abik Bounegab, Benaouda Chaïma et Amira Lahfaïa qui seront engagées dans ce type d'arme. Au fleuret féminin, l'Algérie sera représentée par Meriem Mebarki, Zeboudj Sonia et Inès Fellah, au moment où leurs compatriotes Zeboudj Yousra, Gueham Meroua et Aggoune Hanane concourront à l'épée. «Notre objectif est de récolter un maximum de médailles», selon la FAE, dont les sélections cadets et juniors avaient décroché la deuxième place aux derniers Championnats d'Afrique des catégories sus-citées, disputés fin 2017 à Lagos, au Nigeria. Les internationaux algériens seront encadrés par quatre entraîneurs, à savoir le Français Renaud Viard (fleuret masculin), le Malien Mamadou Keïta (sabre masculin - féminin) et les Algériens Zakaria Taïr et Farid Benour, respectivement au fleuret féminin et à l'épée (garçons/filles). La délégation algérienne, qui est depuis dimanche à Tunis, est conduite par le secrétaire général de la FAE, Moussa Hammache.