Basket-ball, Nationale 1 messieurs (finale) : Le GS Pétroliers conserve le trophée pour la 5e année consécutive

Les basketteurs du GS Pétroliers ont conservé pour la 5e année consécutive le titre de champion d’Algérie (seniors messieurs), à l’issue de leur victoire devant le NB Staoueli (111-92) pour le compte de la deuxième manche de la finale de la Nationale 1, disputée à la salle Hocine-Chalane de Blida. Après une large victoire (103-76) obtenue lors de la première manche, les Pétroliers n’ont laissé aucune chance aux joueurs de Staouéli pour égaliser dans cette finale à sens unique, décrochant le 20e titre de l’histoire du club pétrolier, dont 12 remportés par l’ex-MC Alger (entre 1983 et 2008). Après un début de match équilibré, (6-6) à la 3e minute de jeu, le Cinq du GSP a progressivement creusé l’écart durant le premier quart-temps conclu (28-20), en s’appuyant sur ses points forts, à savoir, le jeu intérieur par l’intermédiaire de ses pivots Mohamed Harrat (25 points) et Mohamed Touati (10 points) et l’adresse aux tirs derrière l’arc. Dans le deuxième quart, les Pétroliers ont accentué leur avance au tableau d’affichage grâce à l’apport des joueurs du banc, notamment l’excellent Hichem Benayad qui a enchaîné les tirs à trois points pour donner 17 points d’avance au GSP (48-31) à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Pétroliers sont restés concentrer dans leur match portant leur avance jusqu’à 30 points (83-53), mais les joueurs de Staoueli se sont accrochés au wagon grâce à une réussite à trois points retrouvée durant la deuxième mi-temps pour revenir à 12 points (95-83) au début du 4e quart. Mais dans cette finale, qui a également opposé deux anciens internationaux en l’occurrence Sofiane Boulahya (GSP) et Yahia Mohamed (NBS) désormais entraîneurs de leurs équipes respectives, les Pétroliers ont géré la fin de match grâce à leur expérience des grands rendez-vous, concluant la partie avec 19 points d’avance (111-92). Le GS Pétroliers tentera de s’adjuger le doublé en disputant vendredi prochain à la salle Harcha (Alger), la finale de la Coupe d’Algérie devant l’US Sétif.