Krim Yacine, président de l’Autorité des transports urbains d’Alger : Un plan pour fédérer Les moyens de transport

D’importants efforts sont actuellement déployés visant à fédérer les divers moyens de transport au niveau de la capitale afin d’apporter un meilleur service aux usagers. Cette démarche prendra en considération l’ensemble des moyens de transports en fonction actuellement à Alger, à savoir les bus, tramways, métro, et téléphériques. C’est ce qu’a annoncé, hier, sur les ondes de la radio Chaîne 3, l’invité de la rédaction, M. Krim Yacine, président de l’Autorité organisatrice et régulatrice des transports urbains (AOTU) et directeur général de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA).

Créée en 2012 et concrètement fonctionnelle depuis 2015, cette Autorité s’est vue confier la lourde mission d’organiser tous les moyens de transport urbains desservant la capitale et ses proches et lointaines banlieues. Une mission loin d’être des plus simples, au vu des différentes entraves rencontrées sur le terrain.

Il n’est, en effet, pas si simple d’assurer «une coordination des correspondances entre les multiples modes de locomotion», a indiqué le responsable. «Nous œuvrons à ce que, par exemple, lorsqu’un usager descend du métro ou d’un tramway, il doit être en mesure, assez rapidement, de trouver une correspondance de bus pour l'acheminer vers la destination de son choix», explique-t-il en précisant que «la nouvelle cartographie qui sera bientôt finalisée, devra contenir toutes ces informations nécessaires». A ce propos, et évoquant le projet d’inter-opérabilité des systèmes de billetterie permettant d’unifier les systèmes informatiques des billetteries des différents opérateurs, le responsable signalera qu’une charte d’inter-opérabilité sera, à ce titre, approuvée et signée, prochainement, et ce, au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports. Abordant le volet du transport par bus, M. Karim Yacine explique que «l’Etusa dispose actuellement d’une flotte de 1.000 bus, tandis que 6.000 autres appartiennent aux 3.000 opérateurs activant dans la capitale». M. Yacine reconnaît tout de même qu’en dépit de cette flotte, qui n’est à son avis pas énorme, il y a encore des zones très mal desservies. «Raison pour laquelle un plan de déplacement urbain est plus que nécessaire», précise-t-il. Le premier responsable de l’Etusa n’a pas manqué de mettre le doigt sur la désorganisation qui règne dans le transport privé au niveau de la capitale. D’ailleurs un dossier pris en charge particulièrement lui est consacré au niveau de son entreprise avec l’apport des experts de l’Union européenne (UE).

«Une démarche à suivre sera, explique-t-il, achevée dans les prochains jours et sera exposée à l’occasion d’un forum qui se tiendra durant le mois de septembre prochain». Une rencontre qui, affirme-t-il, «regroupera le syndicat des transports privés au côté de tous les autres partenaires afin d’essayer de trouver des solutions efficaces». «Nous allons associer les banques et bailleurs de fonds parce qu’à la base la majorité des opérateurs privés ont un parc vieux et vétuste, si on leur demande de le renouveler, l’argument de manque de financement est de suite pointé (…)». Et d’ajouter : «On s’est dit, on va voir avec les bailleurs de fonds pour trouver des solutions, nous ne sommes pas là pour éliminer le transporteur privé, nous avons besoin de lui, mais nous sommes là pour nous concerter et trouver des solutions», argumente le responsable. L’objectif de toutes ces réflexions en cours, explique encore l’intervenant, est d’amener les propriétaires de véhicules particuliers à leur préférer l’usage des moyens de transports en commun, en les acheminant d’un endroit vers un autre en un minimum de temps possible, en jouant pour cela sur la régularité et la ponctualité. «L’Algérois n’a pas encore cette culture de laisser son véhicule particulier devant son domicile pour emprunter les transports en commun. Notre défi aujourd’hui, est de mettre en place tous les moyens nécessaires afin de changer certaines pratiques ancrées dans le quotidien», précise le responsable.

Interrogé sur le problème de l’insécurité qui prévaut encore aujourd’hui dans les transports en commun et dont sont particulièrement victimes les femmes, M. Karim Yacine explique qu’actuellement et au niveau du tramway et du métro, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) assure la sécurité avec plus de 400 policiers déployés à travers les lignes. «Au niveau de l’ETUSA, nous nous attelons à mettre en place des brigades d’agents de sécurité y compris des brigades mobiles avec des voitures et des motocycles pour assurer la sécurité des usagers», a enfin spécifié le responsable.

Mohamed Mendaci