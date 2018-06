Louable initiative de l’APN : Cérémonie de circoncision de 100 enfants nécessiteux

Une cérémonie de circoncision au profit de 100 orphelins et enfants issus de familles démunies de la commune de Kouba a été organisée, samedi dernier, par l’Assemblée populaire nationale (APN).

«Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'action humanitaire et de solidarité qu’entreprend l’Assemblée Populaire Nationale chaque mois de Ramadhan. Une action qui est devenue une tradition ancrée», a déclaré la vice-présidente de l’APN, Mme Fouzia Bensahnoune.

En tant qu’organisatrice de cet évènement caritatif la députée a tenu à préciser que le choix de la date n’était pas fortuit, sachant qu’il coïncide avec deux dates importantes autant pour les enfants qui ont célébré le 1er juin, la journée internationale de l’Enfant, que pour la nation musulmane avec la commémoration la grande bataille de Badr.

Aussi, l’intervenante a fait remarquer que cette réunion entre les députés, représentants du peuple et les familles démunies permet de consolider et promouvoir le «Vivre Ensemble et la coexistence pacifique». «C’est une Journée d’espoir parce qu’elle nous invite aussi à changer, à aller l’un vers l’autre, à se comprendre et agir ensemble dans une synergie complémentaire», a-t-elle noté.

Selon elle, cette fête va permettre de perpétuer, davantage, une tradition d'entraide et de solidarité dont peut s'enorgueillir, sans faillir, la société algérienne.

La vice-présidente a annoncé, par la même occasion, la circoncision de 150 autres enfants dans la commune de Baraki faisant savoir que la dernière décade du mois sacré constitue une période par excellence pour la circoncision d'enfants, conformément à une tradition ancestrale.

De son côté, Mme Houria Oulebsir, députée du Rassemblement National Démocratique (RND), a fait savoir que ce genre d’initiative permet de consolider davantage les valeurs de la paix, de la tolérance, de la solidarité, de l'entente et de l'entraide. «C'est une invitation pour renforcer la réconciliation nationale à même de garantir la paix et le développement durable», a-t-elle dit.

La cérémonie qui s’est déroulée à la salle des réceptions de l’hôtel AZ de Kouba a été digne des grandes fêtes organisées en cette occasion. Plusieurs personnalités et membres de l’Assemblée populaire nationale ont tenu à être présents en l'honneur des enfants et de leurs familles. Et c’est dans une ambiance de fête, ponctuée de youyous et d’applaudissements que les mamans présentes, fières de leurs enfants très élégamment habillés, ont fêté leur circoncision. «La circoncision est l’occasion de grandes réjouissances familiales», confie Nafissa qui accompagnait ses jumeaux pour ce grand jour.

Mohamed, papa du petit Yacine, a lui aussi tenu à exprimer sa satisfaction et sa reconnaissance envers les élus du peuple qui ont été à l’origine de cette initiative. «Je n’ai pas voté pour rien, c’est dans ce genre d’occasion que je confirme que les élus sont au service du citoyen», a-t-il dit

Une autre maman a souligné que la tradition algérienne exige beaucoup de préparatifs pour la célébration de cette tradition «beaucoup de familles algériennes aux revenus modestes, n’arrivent pas à faire face aux conditions imposées par la tradition», a-t-elle regretté avant de préciser que l’apport de différentes institutions et associations permet de rendre le sourire à des milliers d‘enfants chaque année.

Au cours de cette soirée, des trousseaux de circoncision ont été remis aux familles, ponctuée par un gala artistique. La fête a duré jusqu'à une heure tardive de la nuit.

Sarah A. Benali Cherif