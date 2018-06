Le réseau Nada présente son bilan : renouveler l’engagement

Le réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant a organisé, samedi dernier, une cérémonie de célébration de la journée de l’Enfant, à l’École supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Alger (ESHRA).

En présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, de la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, cette cérémonie a été une occasion pour présenter le bilan de dix années de travail et d’engagement sur le terrain aux côtés de l’enfance assistée et des familles algériennes. En effet, selon les responsables de cette association, il est important de faire le bilan des différentes actions entreprises par l’ensemble des associations qui forment ce réseau. «C’est une halte pour renouveler l’engagement en faveur de la protection des droits de chaque enfant se trouvant sur le territoire algérien, dans le cadre des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant.» Dans cette optique, la ministre de la Solidarité a insisté, lors de son intervention, sur «l’importance de la coordination et de la coopération de tous les partenaires, société civile et autorités publiques, pour l’élaboration d’une stratégie nationale de la protection des enfants et la défense de leurs droits». Mme Eddalia a rappelé aussi «l’engagement de l’État algérien pour la protection de l’enfance, à travers la promulgation de la loi 15-12 du 15 juillet 2018 relative à la protection de l’enfant et l’inscription dans la Constitution de 2016 d’un article — en l’occurrence l’article 72 — qui stipule que la société et la famille sont responsables dans la protection des droits des enfants», a-t-elle ajouté.

De son côté, la déléguée nationale à l’Organe de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), Mme Meriem Cherfi, a évoqué la stratégie engagée par les autorités publiques visant à optimiser davantage la prise en charge de l’enfance en Algérie, en signalant que «la création de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, qui dépend du Premier ministère, est en elle-même une réalisation importante, qui informe sur l’intérêt accordé à cette catégorie sociale». Présent aussi à cette cérémonie, le représentant du bureau de l’UNICEF en Algérie, M. Marc Lucet, a tenu à exprimer son admiration «face aux efforts et au travail fourni par le collectif des associations œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance», et a appelé, au nom de l’UNICEF, «à une collaboration renforcée entre les autorités politiques et les associations de la société civile, dans le but de la consolidation des cadres de protection des droits de l’enfant à l’éducation, à la santé». Le responsable onusien a insisté sur «la symbolique du message d’espoir que porte la célébration de la journée de l’Enfant».

Revenant sur les dix années de travail du collectif des associations qui forment le Réseau algérien pour les droits des enfants (Nada), M. Abderrahmane Arar s’est dit «optimiste quant à l’avenir», justifiant cet optimisme par «la volonté politique qui anime les plus hauts responsables de l’État quant à la concrétisation d’une stratégie globale de protection de l’enfance», ajoutant que la coordination des efforts illustre bien que «nous sommes tous engagés dans la voie de la promotion des droits de l’enfant, et veillons au respect de son intégrité».

M. Arar a signalé que «le 30-33 est le premier numéro vert associatif en Algérie et dans tout le monde arabe, consacré au signalement des violences faites aux enfants».

Depuis son installation, la ligne «Je t’écoute» a contribué à «faire progresser les droits des enfants et à lutter contre les violences sous toutes leurs formes», a-t-il ajouté.

Tahar Kaidi

A propos du dispositif « Je t’écoute »

Lancé en 2008, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le groupe Algérie Télécom, le programme «Je t’écoute», doté d’un numéro vert gratuit, est un dispositif d’alerte et de signalement des situations de violence des droits. Le réseau a réussi, en 2011, la couverture de 15 wilayas, pour arriver l’année suivante, en 2012, à la couverture totale des 48 wilayas. Le programme «Je t’écoute», appuyé financièrement et techniquement par les institutions publiques, a enregistré, en dix ans, plus de 135.264 appels, dont 22.696 cas traités dans ce cadre. Pour la seule année 2017, le réseau NADA, à travers la cellule d’écoute du numéro vert 3033, a recensé les cas suivants : 321 cas d’agression et de violence sexuelle, 1.234 appels signalant des cas de violence en milieu scolaire, 213 appels relatifs à des conflits suite au dispositif de la Kafala, 234 appels concernant les enfants non inscrits dans l’état civil, principalement des enfants nés hors mariage, 111 appels d’aide sociale (alimentation, vêtement, location… ).

Par ailleurs, 1.223 enfants exploités dans la mendicité ont été répertoriés, grâce à ces appels.

À signaler que le dispositif «Je t’écoute» est un programme de travail de proximité, qui regroupe des spécialistes de différents champs d’activité, tels que psychologues et sociologues qui œuvrent à l’orientation des enfants et leur famille. T. K.